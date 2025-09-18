"C à vous" jeudi 18 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 18 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 18 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Mouvement du 18 septembre : une mobilisation réussie pour les syndicats ?

Sophie Binet, secrétaire générale de la Confédération générale du travail (CGT).

L'animateur américain Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur l'assassinat de Charlie Kirk

Grégory Philipps, rédacteur en chef de l’actualité internationale sur LCI.

20:00 C à vous, la suite

Florian Zeller et Sylvie Testud, pour la pièce “La vérité” au Théâtre Édouard VII.

Alex Montembault, pour son EP “L’envie folle”.

Thomas Ngijol et Florence Longpré, pour la série “L’empathie” sur CANAL+.