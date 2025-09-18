"28 minutes" jeudi 18 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 18 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 18 septembre 2025 :

Selon une étude, 39 millions de personnes pourraient mourir d’ici 2050 à travers le monde à cause d’un usage abusif et incorrect des antibiotiques : entretien avec la biologiste Pascale Cossart.

Alors que l'école publique souffre de classes surchargées et de manque de moyens, les écoles privées ont la côte : des établissements pourtant financés à 75 % par l’État, à hauteur de 10 milliards d’euros.

Antibiorésistance : la prochaine grande crise sanitaire mondiale ?

L’antibiorésistance est-elle la prochaine grande pandémie mondiale ? Pascale Cossart, biologiste française, s’en inquiète. Pionnière en microbiologie cellulaire, elle parle dans son dernier livre, “Virus contre bactéries. Une solution pour vaincre l’antibiorésistance” (éditions Odile Jacob), “d’une épidémie invisible et silencieuse”. Avec la découverte de la pénicilline et des antibiotiques, tout le monde croyait que les maladies infectieuses allaient disparaître. Mais, selon une étude publiée dans la revue médicale “The Lancet” l’année dernière, 39 millions de personnes pourraient mourir d’ici 2050 à travers le monde à cause d’un usage abusif et incorrect des antibiotiques. La France est une grande consommatrice d’antibiotiques, se situant au cinquième rang à l’échelle européenne. Pour faire face à cette antibiorésistance, Pascale Cossart défend une pratique datant de 1917 et pourtant jamais homologuée : la phagothérapie. Cette technologie permet de détruire les bactéries en utilisant les virus qui les infectent sans affecter les cellules.

L’école publique en faillite, une aubaine pour l’école privée ?

Au moins un enseignant sur trois était annoncé en grève dans le primaire aujourd’hui. Enseignants, mais aussi chefs d’établissements, médecins scolaires, personnels administratifs, se sentent concernés par un “ras-le-bol”, aussi bien dans le primaire que le secondaire. Les griefs sont nombreux : salaires, classes surchargées, manque de moyens, etc. Face à ce sombre constat, l’école privée a de plus en plus la côte puisque 45 % des Français estiment que leurs enfants bénéficieront d’une meilleure scolarité dans le privé contre 27 % dans le public, selon un sondage de la Fondation Kairos de mai 2025. À ce rythme, un collégien sur deux pourrait être scolarisé dans le privé en 2034, selon une étude menée par Julien Grenet, directeur de recherche au CNRS. Aujourd’hui en France, il existe 7 500 établissements privés sous contrat (à plus de 90 % catholiques). Si ces écoles, financées à 75 % par l’État à hauteur de 10 milliards d’euros, doivent appliquer les programmes de l’Éducation nationale, les horaires, veiller à la liberté de conscience des élèves, ces obligations sont souvent bafouées, selon un rapport d’enquête parlementaire qui dénonce leur manque de transparence et leur contrôle.

Enfin, Xavier Mauduit s’intéresse à l’histoire de l’or alors que plusieurs pépites du plus précieux des métaux ont été dérobées au Muséum d’histoire naturelle de Paris cette semaine.

Marie Bonnisseau nous parle d’une technologie révolutionnaire : la cassette ADN qui permet de stocker une quantité importante de données numériques, une alternative aux data centers très coûteux en énergie.

Les invités :

Pascale Cossart, pour son livre “Virus contre bactéries. Une solution pour vaincre l’antibiorésistance”.