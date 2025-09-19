recherche
Magazines

"Reportages découverte - Du faux dans nos assiettes" samedi 20 septembre 2025 sur TF1

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025 88
"Reportages découverte - Du faux dans nos assiettes" samedi 20 septembre 2025 sur TF1

Samedi 20 septembre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Du faux dans nos assiettes », un document inédit réalisé par Michel Guetienne.

Faux foie gras, faux parmesan, faux « fait maison », fausse truffe, faux fruits et légumes français… Les contrefaçons alimentaires pullulent dans nos assiettes. Derrière les étiquettes alléchantes et les drapeaux bleu-blanc-rouge se cache un vaste marché de l’illusion.

À Marseille, l’inspecteur de la répression des fraudes Jean-Luc Gomis traque les restaurants et commerces en infraction : volontairement ou par négligence, un établissement sur trois mentirait sur le « fait maison ».

À Bergerac, le maraîcher Sébastien Héraud mène un combat acharné contre les fausses origines France, qui toucheraient un fruit ou légume sur trois sur les marchés.

Dans le Lot, Patrick et Pascale Duler défendent, eux, leur or noir, la truffe du Quercy. Ils se battent contre leur pire ennemi : l’arôme chimique de truffe, star des pizzas et plats industriels.

Reportages Découverte dévoile les méthodes des fraudeurs… et les combats de ceux qui veulent protéger l’authenticité dans nos assiettes.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Aline&quot; de Valérie Lemercier à revoir sur TF1 dimanche 21 septembre 2025 (vidéo)

Le film "Aline" de Valérie Lemercier à revoir sur TF1 dimanche 21 septembre 2025 (vidéo)

19 septembre 2025 - 09:25

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; jeudi 18 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" jeudi 18 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

18 septembre 2025 - 19:56

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans les villages du Gard samedi 20 septembre 2025 sur France 5

"Echappées belles" dans les villages du Gard samedi 20 septembre 2025 …

18 septembre 2025 - 13:50 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL