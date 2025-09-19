"Reportages découverte - Du faux dans nos assiettes" samedi 20 septembre 2025 sur TF1

Samedi 20 septembre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Du faux dans nos assiettes », un document inédit réalisé par Michel Guetienne.

Faux foie gras, faux parmesan, faux « fait maison », fausse truffe, faux fruits et légumes français… Les contrefaçons alimentaires pullulent dans nos assiettes. Derrière les étiquettes alléchantes et les drapeaux bleu-blanc-rouge se cache un vaste marché de l’illusion.

À Marseille, l’inspecteur de la répression des fraudes Jean-Luc Gomis traque les restaurants et commerces en infraction : volontairement ou par négligence, un établissement sur trois mentirait sur le « fait maison ».

À Bergerac, le maraîcher Sébastien Héraud mène un combat acharné contre les fausses origines France, qui toucheraient un fruit ou légume sur trois sur les marchés.

Dans le Lot, Patrick et Pascale Duler défendent, eux, leur or noir, la truffe du Quercy. Ils se battent contre leur pire ennemi : l’arôme chimique de truffe, star des pizzas et plats industriels.

Reportages Découverte dévoile les méthodes des fraudeurs… et les combats de ceux qui veulent protéger l’authenticité dans nos assiettes.