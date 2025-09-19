recherche
"Politzek, les voix qui défient le Kremlin" sur France 5 dimanche 21 septembre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025 147
"Politzek, les voix qui défient le Kremlin" sur France 5 dimanche 21 septembre 2025 (vidéo)

Dimanche 21 septembre 2025 à 21:05 dans "Le monde en face", France 5 diffusera « Politzek, les voix qui défient le Kremlin », le récit de celles et ceux qui, malgré la peur, refusent et dénoncent la Russie répressive de Vladimir Poutine.

En Russie, critiquer la guerre en Ukraine ou le régime de Vladimir Poutine est devenu un crime.

Des milliers de citoyens ordinaires sont arrêtés, jugés, emprisonnés. On les appelle les “Politzek” : les prisonniers politiques.

Tourné clandestinement pendant près d’un an, Politzek, les voix qui défient le Kremlin donne la parole à celles et ceux qui, malgré la peur, refusent et dénoncent la Russie répressive de Vladimir Poutine.

À travers les histoires croisées d’un adolescent condamné à cinq ans de prison pour avoir critiqué le pouvoir sur les réseaux sociaux, d’une jeune artiste emprisonnée pour avoir collé des étiquettes contre la guerre, d’un militant des droits humains et d’une metteuse en scène de théâtre subissant des procès kafkaïens, le film décrypte la machine répressive de l’État russe.

Des images rares, des voix brisées mais debout, et un récit profondément humain sur la résistance étouffée.

Le documentaire sera suivi d'un débat animé par Aurélie Casse avec :

Evgenia Kara-Murza, en visio de Washington. Elle est la Directrice de la Fondation 30 octobre, lancée par Vladimir Kara Murza en 2023, une organisation visant à fournir de l'aide aux prisonniers politiques russes et à leurs familles

Manon Loizeau, réalisatrice.

Katya Nantoy, co-réal, arrivée depuis peu en France.

Olga Kokorina, co-fondatrice de l'association Russie Libertés.
Publié dans Magazines, Documentaires, Invités des émissions, Dimanche
