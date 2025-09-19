Boulangeries : "Capital" révèle les nouvelles batailles du pain dimanche 21 septembre 2025 sur M6

Au sommaire du magazine "Capital", présenté par Julien Courbet dimanche 21 septembre 2025 à 21:10 sur M6, des révélations sur les nouvelles batailles du pain que se livrent les boulangeries.

Dans cette nouvelle guerre du pain, les boulangeries traditionnelles et les grandes chaînes industrielles s'affrontent sans merci. Des pains de mie longue conservation aux miches artisanales, en passant par les menus à moins de 10 euros, qui tirera son épingle du jeu ? Au-delà des prix, c'est aussi un duel sur le goût, l'authenticité et les innovations.

Boulangeries : révélation sur les nouvelles batailles du pain, voici les reportages qui seront diffusés ce dimanche dans "Capital" :

Petit prix, offre maxi : qui gagnera la nouvelle guerre du pain ?

Les grandes chaînes de boulangeries ont bouleversé le marché du pain avec leurs tarifs agressifs et leurs vitrines bien garnies. Mais pour attirer toujours plus de clients, les géants Marie-Blachère, Ange et Louise passent à la vitesse supérieure. Déjeuner, goûter et même dîner, oubliez les sandwichs et les salades, les boulangeries proposent des menus tout compris à moins de 10 euros avec de vrais plats. Elles poussent même les murs pour installer des places assises. Leur objectif : conquérir la clientèle des fast-foods et s’assurer des marges bien plus confortables ! Même des historiques comme Paul ou Brioche Dorée revoient tous leurs plans. Croissant à boire, donuts colorés ou brioches originales : leurs étonnantes innovations vont-elles trouver leur public ?

Face à cette offensive, les 33 000 artisans-boulangers du pays se rebiffent et le match est loin d’être perdu. Qui sont ces petits patrons indépendants qui ont trouvé la formule magique pour résister ? S’ils restent les rois des centres-villes, certains osent s’attaquer aux ronds-points, à l’image de Christophe Passédat à Montauban (Tarn-et-Garonne), qui peut se vanter de tenir tête à toutes les grandes chaînes. Parking géant, offre pléthorique et petits prix : quels sont les secrets de « Chez Lucien », sa boulangerie de 1 000m² qui fabrique tout dans les règles de l’art ?

Dans les Bouches-du-Rhône, Guillaume Lopez-Marcou a fondé l’Atelier Papilles en misant à fond sur le snacking. Il a déjà ouvert trente franchises. Au rayon pain, le match se joue désormais sur les pains spéciaux. Les miches de pain "bûcheron", "multicéréales" ou "petit épeautre" explosent avec une croissance de 20 % par an. Les clients en raffolent car ils seraient plus sains, plus savoureux et se conserveraient mieux. Ils respirent l’authenticité et le fait maison, mais qu’en est-il vraiment ? Avez-vous raison de les payer si cher, entre 2 et 5 euros en moyenne ? Pour les boulangers, c’est le jackpot assuré avec des marges qui frôlent les 60 %, voire plus s’ils cèdent aux sirènes des versions toutes prêtes, des mix, à la composition souvent tenue secrète. Enquête sur les nouvelles batailles du pain.

Harry’s/Jacquet : enquête sur les secrets des rois du pain de mie

Il n’y a pas que la baguette dans la vie ! De plus en plus, nous craquons pour le moelleux du pain de mie, consommé désormais par 80 % des Français. Et ce n’est pas son seul atout : tranché, emballé, il est pratique, économique et se décline sous toutes les versions. Farines blanches ou complètes, avec ou sans croûte, extra moelleux ou longue conservation. Si le choix est large, deux marques s’imposent sur ce marché de 600 millions d’euros par an : Harry’s, large leader avec plus de 30 % des ventes, suivi de son challenger, Jacquet. Quels sont les secrets de fabrication de ces géants du pain de mie pour obtenir ce fameux moelleux, de la mie sans croûte, ou des pains qui se conservent trois mois ? Quels ingrédients composent leurs recettes. Et comment certains revoient-ils leurs formules pour diminuer les additifs ? Pour booster les ventes, jusqu’où innovent-ils encore ?

Des champs de blé au cœur des laboratoires, en passant par leurs usines XXL, Capital vous révèle les coulisses étonnantes des champions du pain de mie.