Fatigue, insomnies, ronflements : comment mieux dormir ? réponses sur T18 dimanche 21 septembre 2025

Dimanche 21 septembre 2025 à 20:50 sur T18, Adriana Karembeu et Michel Cymes partiront à la découverte de toutes les clés pour améliorer notre sommeil, une activité qui nous est vitale et qui nous occupe pendant plus de 26 ans !

Comment fonctionnent nos nuits ? À quoi servent les cycles ? Pour y répondre, ils servent eux-mêmes de cobayes, bardés de capteurs, dans un prestigieux centre du sommeil à Strasbourg.

Ils se demandent comment s’endormir plus facilement et avoir un sommeil réparateur. Par exemple, en pratiquant une activité physique différente selon qu’on s’y met le matin (intense et fractionnée) ou le soir (relaxante). Ils apprennent à débusquer dans notre alimentation, les produits qui retardent notre endormissement et ceux qui le favorisent. Et ils passent au crible de la science tous les objets vendus dans le commerce et censés nous aider à mieux dormir : diffuseurs de sons, de lumières, applis…

En rencontrant un travailleur de nuit et un médecin spécialiste de chronobiologie, Adriana et Michel prennent conscience que la dette de sommeil produit des effets tangibles à plus ou moins long terme sur notre santé. Mais, il existe des moyens pour récupérer, à commencer par la sieste dont les bienfaits sont avérés, quand on sait la pratiquer efficacement (prévention des troubles cardio-vasculaires, diminution du stress…).

Le duo se demande aussi comment lutter efficacement et durablement contre les ronflements, grâce à un médecin ORL.

Enfin, Adriana et Michel font décrypter leurs rêves par une spécialiste et comprennent à quel point l’analyse de notre vie onirique est porteuse d’espoirs, pour soigner certaines maladies neuro-dégénératives, comme Parkinson.

Un voyage fascinant qui nous concerne tous, au cœur de notre sommeil et de tous les moyens pour l’améliorer.

Fatigue, insomnies, ronflements : comment mieux dormir ? Un numéro du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” à revoir sur T18 dimanche 21 septembre 2025 à 20:50.