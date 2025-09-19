recherche
Magazines

"C à vous" vendredi 19 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025 286
"C à vous" vendredi 19 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 19 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 19 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Les tours de Notre-Dame-de-Paris rouvrent au public pour la Journée du Patrimoine

Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris.

Edouard Neil, directeur de Métiers du Bois (MdB)

Attentat de la rue des Rosiers : 43 ans après, un suspect arrêté en Cisjordanie

Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, spécialiste questions politiques et internationales.

Xavier Yon, survivant de l’attentat de la rue des Rosiers.

20:00 C à vous, la suite

Gad Elmaleh, pour son spectacle « Lui-même ».

Les judokates Romane Dicko et Shirine Boukli pour le doc “Louves, les coulisses de l’équipe de France féminine de Judo” sur Paramount+

Agathe Lecaron pour “Bel et Bien ensemble” sur France 2.

Dernière modification le vendredi, 19 septembre 2025 17:53
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; vendredi 19 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 19 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

19 septembre 2025 - 18:15

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; vendredi 19 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 19 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

19 septembre 2025 - 18:15

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans les villages du Gard samedi 20 septembre 2025 sur France 5

"Echappées belles" dans les villages du Gard samedi 20 septembre 2025 …

18 septembre 2025 - 13:50 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL