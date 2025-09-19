"C à vous" vendredi 19 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 19 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 19 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Les tours de Notre-Dame-de-Paris rouvrent au public pour la Journée du Patrimoine

Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris.

Edouard Neil, directeur de Métiers du Bois (MdB)

Attentat de la rue des Rosiers : 43 ans après, un suspect arrêté en Cisjordanie

Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, spécialiste questions politiques et internationales.

Xavier Yon, survivant de l’attentat de la rue des Rosiers.

20:00 C à vous, la suite

Gad Elmaleh, pour son spectacle « Lui-même ».

Les judokates Romane Dicko et Shirine Boukli pour le doc “Louves, les coulisses de l’équipe de France féminine de Judo” sur Paramount+

Agathe Lecaron pour “Bel et Bien ensemble” sur France 2.