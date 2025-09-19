recherche
"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Rouxel à revoir sur RMC Découverte dimanche 21 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025 100
"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Rouxel à revoir sur RMC Découverte dimanche 21 septembre 2025

Dimanche 21 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" : « Coup de poudre à la maison Bigné ».

"Faites entrer l’accusé", depuis vingt-cinq ans, raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises. Dorénavant sur RMC Découverte, 16 épisodes inédits viendront enrichir cette nouvelle saison.

Christophe Delay et Dominique Rizet vous plongent au coeur des dossiers qui ont marqué l’actualité judiciaire française de ces dernières années, des faits jusqu’au dernier procès. Du dossier Bacot à celui de Rasmouk en passant par d’autres intrigues policières moins médiatisées, le duo vous emmène dans les coulisses de la vie judiciaire.

Coup de poudre à la maison Bigné

Quoi de mieux que de se retrouver en famille autour d’un bon repas pour célébrer son anniversaire ? Ce 20 février 2016, toute la famille de Kévin Rouxel s’apprête à souffler avec lui sa 23ème bougie, dans l’arrière-pays basque. Mais la petite fête tourne au drame. Pascal et Ewa, le père et la mère, sont abattus tous les deux, dans leur cuisine de la Bastide Clairence.

Un Cluedo familial à six : les parents, leurs deux fils, Kévin et Yann, Sofiya, la compagne de Kévin et leur petite fille. Mais qui a armé le révolver à poudre noire...? Le père, pour préparer une arnaque à l’assurance ? Les fils, pour toucher l’héritage ? Le cadet, pour défendre sa mère ? L’ainé, pour se venger de ses parents ? Et si c’était la belle-fille, l’instigatrice de ce double crime ?

Face à des éléments de preuve balistiques irréfutables, les déclarations douteuses de Kévin n’ont pas pesé bien lourd dans la balance de la vérité.

Mais derrière le mobile financier de ce casse-tête policier, s’en cache un autre... Car l’affaire Rouxel, c’est en réalité la triste histoire, d’une famille aimante qui ne voyait pas la souffrance d’un de ses enfants.

Avant l’ouverture des débats, Yann, qui a accepté de témoigner pour "Faites entrer l’accusé", a bénéficié d’un non-lieu.

En novembre 2020, Kévin Rouxel et sa compagne, Sofiya, ont été condamnés respectivement à 30 et 20 ans de réclusion criminelle. En appel, la peine de Kévin a été confirmée. Sofiya, elle, a été acquittée.

Dernière modification le vendredi, 19 septembre 2025 18:23
Publié dans Magazines, Dimanche
