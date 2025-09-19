recherche
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 21 septembre 2025 sur France 3

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025 121
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 21 septembre 2025 sur France 3

Dimanche 21 septembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Philippe Ballard, député du Rassemblement national.

12:00 Eric Coquerel, député de La France insoumise, président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale.

Au sommaire cette semaine :

C’est la deuxième mobilisation en quelques jours, avec cette fois une unité syndicale et des grèves dans les secteurs stratégiques des transports, de l’énergie et des services publics. Un coup de pression pour le nouveau Premier ministre qui, depuis sa nomination, a rencontré les forces d’opposition et les syndicats afin de tenter de trouver la voie d’un compromis.

En dehors du socle commun, la gauche et le Rassemblement national menacent Sébastien Lecornu de censure. Pendant ce temps, le Premier ministre, toujours en discussion pour former son gouvernement, tente de nouer des liens avec les élus locaux en leur promettant un statut et un acte de décentralisation.

Économies budgétaires d’un côté, taxes pour les entreprises de l’autre, pour l’heure, les exigences du RN et de la gauche sont aux antipodes et il sera difficile au chef du gouvernement de satisfaire les deux en même temps.

Dernière modification le vendredi, 19 septembre 2025 18:28
