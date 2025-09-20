recherche
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Daniel Malgouyres sur France 2 samedi 20 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 20 septembre 2025 179
Samedi 20 septembre 2025 à 15:50, Marie Drucker vous proposera de revoir le numéro du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Daniel Malgouyres.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Affaire Daniel Malgouyres, meurtre au paradis

Le jardin Saint-Adrien, à deux pas de Béziers. Quatre hectares de végétation luxuriante, élu jardin préféré des Français en 2013.

Pourtant, ce 5 octobre 2017, un cambriolage tourne mal et l’un des auteurs est tué par le propriétaire, Daniel Malgouyres.

Commence alors pour les gendarmes une enquête rocambolesque. Entre secrets, cupidité et trahison, ils vont tout mettre en œuvre pour tenter de débusquer les commanditaires, et faire la lumière sur une affaire aux multiples rebondissements.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

