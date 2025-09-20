recherche
"Les Rencontres du Papotin" avec Valérie Lemercier samedi 20 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

samedi 20 septembre 2025
Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 20 septembre 2025 à 20:30 pour une interview sans filtre de l'actrice et réalisatrice Valérie Lemercier.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Valérie Lemercier face à la rédaction du Papotin

C'est Valérie Lemercier qui ouvre cette quatrième saison des Rencontres du Papotin !

Actrice, réalisatrice et humoriste, elle navigue depuis plus de trente ans entre comédie populaire et élégance décalée.

Récompensée par plusieurs César, elle a récemment ému le public avec son film Aline.

Face à la rédaction du Papotin, Valérie Lemercier s’est livrée avec humour, spontanéité et sensibilité. Une rencontre joyeuse, intime… et résolument Papotin !

Dernière modification le samedi, 20 septembre 2025 13:20
Magazines
