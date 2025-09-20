"Sept à Huit" dimanche 21 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 21 septembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

La fièvre du jeu

Le plus grand loto de France : 4000 participants

L'immense succès des tickets de grattage

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Le business des vêtements d'occasion

Sept à Huit dévoile le business et les combines des super vendeurs de vêtement d'occasion sur internet et les réseaux sociaux.

Street food

La consécration de la street food dans les restaurants étoilés de Bangkok.

19:30 Le portrait de la semaine

Marina Foïs

L'actrice se confie dans le Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara.