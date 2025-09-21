"Reportages découverte - Bouillons : A la bonne franquette !" dimanche 21 septembre 2025 sur TF1

Dimanche 21 septembre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera «Bouillons : À la bonne franquette ! », un document inédit réalisé par Manon Arribe.

La France n'a jamais compté autant de bouillons. Des plats comme à la maison, une ambiance belle époque et surtout des prix mini : c'est la formule gagnante de ces restos typiquement Français. On estime même qu'un nouveau bouillon ouvre chaque mois dans le pays ! Les plats façon cuisine de grand-mère ont la cote.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Reportages découverte" ont suivi ces restaurateurs qui bouillonnent d'idées pour faire revivre les traditions culinaires.

À Paris, au bout de 120 ans d'existence, un vent de changement souffle sur le mythique bouillon Julien. Christophe Moisand, un ancien chef étoilé, va renouveler sa carte pour surprendre sa clientèle et s'adapter aux nouvelles tendances culinaires. Du nouveau en cuisine... et en salle aussi, où Zekiye Tas, une jeune serveuse, va découvrir le rythme du service en mode bouillon : une même table peut tourner trois à quatre fois par service ! Mais changer la carte d'un bouillon est en réalité une grande prise de risque car en entrant ici les clients ont une attente très précise.

En Lorraine, David Michel exploite à fond le filon du bouillon. Il est déjà propriétaire de deux établissements à Metz et Thionville. Et il ne compte pas s'arrêter là : il veut ouvrir à Nancy un nouveau restaurant deux fois plus grand que les précédents et surfer sur la mode des bouillons. Son chantier va lui provoquer quelques cheveux blancs...

Micael Benoît vient tout juste de réaliser l'un de ses rêves : ouvrir un bouillon dans la ville balnéaire des Sables-d'Olonne et faire découvrir sa cuisine aux Vendéens ! Mais forcément, hors saison, Micael peine à se faire connaître. Pour attirer du monde pendant la basse saison, il s'est lancé un challenge : organiser une grande soirée pour la fête du Beaujolais. Mais le Vendéen va se heurter à quelques difficultés... et la météo ne va pas vraiment être de son côté.

Revisiter la tradition et proposer de la cuisine de grand-mère, c'est aussi le pari d'Alexis Pinaud et Valérie Douillet. Le couple a fait revivre son village de 400 habitants dans la Sarthe en reprenant l'unique bistrot du bourg. Dans les assiettes, de la cuisine de grand-mère, donc, et pas n'importe laquelle, puisque certains plats sont des recettes de Fernande, la grand-mère d'Alex. Pour que le cœur de leur village batte encore plus fort, ils ont décidé d'organiser un grand banquet gaulois... Et d'accueillir 80 personnes, dans un lieu prévu pour 30 ! Un sacré défi logistique en vue.

Bon appétit !