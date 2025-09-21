recherche
"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Aston Martin DBS Vantage lundi 22 septembre 2025 sur RMC Découverte

dimanche 21 septembre 2025
"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Aston Martin DBS Vantage lundi 22 septembre 2025 sur RMC Découverte

Lundi 22 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un épisode de la 9ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à l'Aston Martin DBS Vantage.

Dans cette saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Épisode 9x09  Aston Martin DBS Vantage

Gerry et Aurélien s'attaquent à la restauration d'une icône de l'automobile britannique, une Aston Martin DBS Vantage de 1969 ! Avec une puissance comparable à l'époque à celle de la Ferrari 275, et une production totale de seulement 296 exemplaires, elle a tout pour attirer les collectionneurs !

Mais le pari est risqué ! L'exemplaire déniché par Gerry contre 115.000 EUR est une sortie de grange, elle n'a pas roulé depuis 10 ans et toute la mécanique est à reprendre ! Sans compter que sur un véhicule aussi haut de gamme, le prix des pièces peut s'avérer exorbitant, et la bonne affaire peut vite se transformer en gouffre financier.

Aurélien va devoir mettre les bouchées double pour remettre d'aplomb le prestigieux moteur 6 cylindres en ligne équipé de trois carburateurs double corps, tandis que Gerry se rendra directement chez Aston Martin pour trouver les pièces manquantes.
