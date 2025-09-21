"Le 2010" dimanche 21 septembre 2025, l'invité d'Anne-Sophie Lapix sur M6

Dimanche 21 septembre 2025 à 20:10, retrouvez Anne-Sophie Lapix sur M6 pour une interview exclusive d’une dizaine de minutes avec une personnalité marquante de la semaine.

Qu’il s’agisse d’une figure connue ou d’un visage anonyme, les invités de ce nouveau rendez-vous viennent de tous horizons : société, culture, sport, politique, international, etc.

Cette interview est à retrouver sur M6+ avec, chaque semaine, une séquence bonus de l’entretien mené par Anne-Sophie Lapix.

Ce dimanche 21 septembre 2025, Anne-Sophie Laxpix reçoit Bernard Senet, docteur et militant de l'aide à mourir.

Le docteur Bernard Senet est un médecin généraliste à la retraite, connu pour son engagement en faveur de l'aide médicalisée à mourir. Il est un militant actif de l'association Le Choix - Citoyens pour une mort choisie.

Mis en examen en 2021, il est jugé, avec d'autres militants, au tribunal correctionnel de Paris entre le 15 septembre et le 9 octobre 2025.

Ses prises de position sur la fin de vie sont bien documentées, notamment à travers son audition en juin 2020 devant l'Assemblée nationale, où il a partagé son expérience d'accompagnement de patients en fin de vie et a plaidé pour que la volonté du patient soit au cœur de la législation.

Son cas est emblématique des débats actuels sur la fin de vie en France et il est considéré comme une figure importante de ce mouvement.