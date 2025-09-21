recherche
"90' Enquêtes" en immersion avec les policiers du Raid mardi 23 septembre 2025 sur TMC

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 21 septembre 2025
"90' Enquêtes" en immersion avec les policiers du Raid mardi 23 septembre 2025 sur TMC

Mardi 23 septembre 2025 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva présentera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Policiers du Raid : Opérations musclées pour missions à haut risque ».

Immersion hors du commun dans une unité de légende, qui fêtera cette année ses 40 ans : le RAID, unité d'Elite de la police. 500 hommes aguerris aux situations les plus dangereuses.

De la sélection, impitoyable, aux missions les plus tendues, vous plongerez dans le quotidien de ces policiers d'exception.

Un groupe créé notamment par le célèbre commissaire Broussard, l'homme qui mit fin aux agissements de Jacques Mesrine.

Chaque année, ils sont des centaines à tenter d'intégrer le RAID, mais vous allez le voir, peu résiste aux multiples épreuves, qui les poussent jusqu'à l'épuisement... tant physique que mental.

Et pour ceux qui ont gagné leur ticket d'entrée au RAID, rien n'est encore gagné. Ils doivent encore suivre une longue formation au combat, où tout peut s'arrêter s'ils ne sont pas à la hauteur.

Une préparation indispensable, car une fois sur le terrain, les jeunes recrues seront plongées dans une tension à risque.

dimanche, 21 septembre 2025
Magazines, Documentaires, Mardi
