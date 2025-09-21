"C Politique" dimanche 21 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 21 septembre 2025 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 21 septembre 2025 :

États-Unis • 400 jours pour sauver la démocratie ?

Les invités reçus par Thomas Snégaroff :

Marc Weitzmann, journaliste.

Judith Perrignon, journaliste.

Jeanne Brun, archiviste-paléographe, historienne de l'art et conservatrice.

Frédéric Sallée, historien.

François Cusset, historien.