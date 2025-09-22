recherche
"Non élucidé" sur l’affaire Véronique Duchesne-Meunier mardi 23 septembre 2025 sur T18

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 22 septembre 2025 169
"Non élucidé" sur l'affaire Véronique Duchesne-Meunier mardi 23 septembre 2025 sur T18

Mardi 23 septembre 2025 à 20:45, T8 rediffusera un numéro de la 3ème saison du magazine "Non élucidé" qui reviendra sur la disparition de Véronique Duchesne-Meunier.

Mercredi 6 octobre 2010 dans l’après-midi, Véronique Duchesne Meunier, 47 ans, quitte son domicile de Saint-Quay-Portrieux pour aller acheter des cigarettes. Après avoir quitté le bureau de tabac du port, elle se rend sur la plage de La Comtesse où elle est vue par un témoin. Dès lors, plus personne ne la reverra vivante.

En janvier 2011, le mari de Véronique est placé en garde à vue avant d’être relâché. Son avocat se dit persuadé que son client n’est pas coupable.

Aujourd’hui, l’instruction se poursuit tandis que les filles de Véronique Duchesne-Meunier sont engagées dans un combat permanent avec l’espoir de faire éclater la vérité.

“Non élucidé”, « L’affaire Véronique Duchesne-Meunier » présenté par Arnaud Poivre d’Arvor, Negar Haeri et Jean-Marc Bloch, mardi 23 septembre 2025 à 20:45 sur T18.

Dernière modification le lundi, 22 septembre 2025 10:00
Publié dans Magazines, Mardi
