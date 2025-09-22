recherche
"Des racines & des ailes" en Corse, terre d'émotions, mercredi 24 septembre 2025 sur France 3

lundi 22 septembre 2025
"Des racines & des ailes" en Corse, terre d'émotions, mercredi 24 septembre 2025 sur France 3

Dans ce numéro inédit du magazine "Des racines & des ailes" diffusé mercredi 24 septembre 2025 à 21:10 sur France 3, Carole Gaessler nous emmène en Corse, en Balagne, au nord-ouest de l’île, entre Calvi et L’Île-Rousse. 

Nous irons à la rencontre de femmes et d’hommes fiers de leur territoire et qui continuent de perpétuer des savoir-faire. Nous emprunterons également des chemins plus confidentiels à la découverte d’un patrimoine et d’une nature exceptionnels que les Corses ont à cœur de préserver.

Mon village en Corse

En Balagne, chaque village raconte une histoire singulière.

Dans les années 1970, le village de Pigna accueille des artisans, des musiciens et devient très vite le centre culturel de la Balagne. Ugo Casalonga y a établi son atelier de lutherie. Il s’est spécialisé dans les instruments anciens et a fait renaître le cistre corse.

À Palasca, nous irons à la rencontre de Fortuné Savelli. Ce berger détient le secret de la fabrication du célèbre fromage corse le «brocciu ». Son nouveau défi : ouvrir une auberge sur ses terres pour offrir à ses convives une cuisine raffinée et locale.

À Lumio, depuis quarante ans, Noelle Irolla et Milou Corteggiani sont tombées amoureuses du maquis, qui regorge de richesses : romarin, myrte, immortelle… des plantes qu’elles transforment en huiles essentielles. Aujourd’hui, leurs enfants prennent la relève pour perpétuer cette tradition.

À Santa Reparata, Olivier Fondacci possède le plus grand troupeau d’ânes de Corse. Des ânesses, surtout, dont Olivier recueille le lait pour tenter une première en France : le fromage frais au lait d’ânesse.

En Balagne, chaque village se blottit autour de son clocher. Jean-Manuel Paoli est architecte du patrimoine, il travaille à restituer aux églises corses leur véritable identité.

Un document réalisé par Isabelle Thomas / France TV Studio.

La Corse, hors des sentiers battus

Sur les routes du cap Corse, l’architecte du patrimoine Pauline Benielli explore les « palais des Américains », des majestueuses demeures construites par les insulaires partis faire fortune aux Amériques au XIXe siècle. Elle nous ouvre aussi les portes du château de la Punta, sur les hauteurs d’Ajaccio, qui retrouve son faste après des années d’abandon.

Stella a repris le métier oublié de muletière. À 20 ans, elle suit les pistes ancestrales des transhumances pour ravitailler les bergers qui montent leurs bêtes en estive sur les hauts plateaux.

Le chef nomade Jean-Antoine Ottavi parcourt les sentiers de l’île pour dresser des tables d’exception et cuisiner des repas gastronomiques avec des produits locaux au cœur de paysages grandioses.

Dans les forêts de Castagniccia, l’ébéniste Nicolas Olivieri se passionne pour l’histoire d’un arbre emblématique : le châtaignier. Il a fait la richesse de la région au XVIIe siècle et ont permis aux habitants d’exprimer leur dévotion et leur fortune à travers les plus beaux décors baroques de Corse.

Un document réalisé par Juliette Lambot / Eclectic.

