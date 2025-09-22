"La grande librairie" mercredi 24 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 24 septembre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 24 septembre 2025 :

Laurent Gaudé pour son livre « Zem » (Actes Sud)

Le nouveau roman de Laurent Gaudé, suite de « Chien 51 », est un miroir tendu à nos sociétés consuméristes en proie à l’effondrement. Mais il abrite aussi l’idée d’un ailleurs, d’un refuge face au désastre, nommé résistance.

Céline Minard pour son livre « Tovaangar » (Rivages)

Avec Tovaangar, Céline Minard nous offre une version lumineuse du monde d'après. Si la civilisation humaine n'est plus, ses vestiges demeurent énigmatiques et insistants. Une fable philosophique et écologique sur le réenchantement du monde.

Fabrice Humbert pour son livre « De l’autre côté de la vie » (Calmann-Lévy)

Un homme parle. Il raconte sa fuite hors de Paris, avec ses deux enfants. La ville, en proie à la guerre civile, est en feu. Ce roman haletant aux allures de conte ou de rêve évoque autant notre pays que l’itinéraire d’un homme vers l’essence de la vie.

Rachid Benzine pour son livre « L’homme qui lisait des livres » (Julliard)

Ce roman raconte l'odyssée d'un homme qui a choisi les mots comme refuge, résistance et patrie. De l'exode à la prison, des engagements à la désillusion politique, du théâtre aux amours, des enfants qu'on voit grandir et vivre, aux drames qui vous arrachent ceux que vous aimez, sa voix nous guide à travers les labyrinthes de l'Histoire et de l'intime. Dans un monde où les bombes tentent d'avoir le dernier mot, il nous rappelle que les livres sont notre plus grande chance de survie – non pour fuir le réel, mais pour l'habiter pleinement.

Marie Semelin pour son livre « Les certitudes » (JC Lattès)

De 1955 à aujourd’hui, entre Jérusalem et Ramallah, Marie Semelin signe un premier roman bouleversant d’humanité où chacun des personnages affronte ses contradictions jusqu’à ce que ses certitudes vacillent.