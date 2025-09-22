"C dans l'air" lundi 22 septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 22 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 22 septembre 2025, Caroline Roux recevra Gérald Bronner, professeur de sociologie à la Sorbonne, membre de l’Académie des technologies et de l’Académie nationale de médecine. Il publie "À l’assaut du réel", aux éditions PUF.

Dans son nouveau livre, le sociologue Gérald Bronner, spécialiste des croyances collectives, décrypte comment l’humain est de plus en plus convaincu qu’il peut façonner la réalité selon ses désirs. Il pointe le risque que « chacun s’enferme dans un espace polarisé, un petit monde subjectif et communautaire, sans dialogue possible ». Ce qui « empêche toute action collective ».

Il prend en exemple Donald Trump - qui lui offre l'exemple d'une personnalité tordant la réalité pour la plier à ses désirs. Il cite aussi nombre d’autres cas, y compris en France, pour s'interroger sur « les fractures qui cassent notre monde commun ».

Gérald Bronner nous donnera son analyse du rapport à la vérité dans nos sociétés, à travers des faits d'actualité récents. Que révèlent, par exemple, la bataille narrative autour de l'identité de Tyler Robinson, le tueur présumé de l'activiste américain Charlie Kirk ? Et si chacun ne souhaite croire qu'en sa propre vérité, comment faire société ?

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

James André, grand reporter à France 24.

Le thème de l'émission :

Quelques mots du président de la République ce soir à la tribune des Nations unies, à New York, suffiront pour que la reconnaissance d’un État palestinien par la France soit effective. Ce lundi 22 septembre, Paris et Riyad vont coprésider le sommet en faveur de la mise en œuvre de la solution à deux États à l’Assemblée générale de l’ONU, où la France va officiellement reconnaître l’État de Palestine, en pleine guerre entre Israël et le Hamas.

Il s’agit d’une promesse vieille de quarante ans, réitérée par tous les présidents depuis François Mitterrand. Mais c’est finalement Emmanuel Macron qui devrait franchir le pas à 21 heures (heure de Paris), au terme d’un processus accéléré ces derniers mois, embarquant avec lui plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni et le Canada.

Cette reconnaissance a une portée très symbolique, mais les effets concrets, comme l’ouverture d’une ambassade, n’auront lieu qu’après la libération des otages à Gaza, et uniquement à cette condition, a indiqué Emmanuel Macron lors d’une interview sur la chaîne américaine CBS. Dans cet entretien, le chef de l’État a expliqué que les Palestiniens « veulent une nation, ils veulent un État, et nous ne devons pas les pousser vers le Hamas. Si nous ne leur offrons pas de perspective politique et une telle reconnaissance (...), ils seront coincés avec le Hamas comme unique solution. (…) Si nous voulons isoler le Hamas, le processus de reconnaissance et le plan de paix qui l'accompagne sont une précondition », a-t-il ajouté.

Moteur de ce nouvel élan, Paris a déjà réussi à faire approuver, par une très large majorité (142 voix pour, 10 contre et 12 abstentions), la « déclaration de New York ». Il s’agit d’un texte préalable à la reconnaissance de la Palestine, élaboré par la France et l’Arabie saoudite, pour une solution à deux États excluant sans équivoque le Hamas de l’équation, et appelant à la libération des otages.

Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui doit s'exprimer au sommet par vidéo, car privé de visa par les États-Unis, a salué les nouvelles reconnaissances comme « un pas important et nécessaire vers la concrétisation d'une paix juste et durable ».

Benyamin Netanyahou, de son côté, a réaffirmé dimanche 21 septembre qu'il n'y aura pas d'État palestinien, dans une vidéo adressée aux dirigeants occidentaux ayant reconnu cet État. Le Premier ministre israélien a par ailleurs affirmé qu’Israël allait étendre encore la colonisation en Cisjordanie occupée. Les États-Unis, principal allié d'Israël, se sont clairement opposés à ce processus de reconnaissance, ne jugeant pas l'Autorité palestinienne comme un partenaire crédible pour la paix. « Nous continuons à privilégier une diplomatie sérieuse plutôt que des mouvements pour la galerie. Nos priorités sont claires : la libération des otages, la sécurité d’Israël, ainsi que la paix et la prospérité pour toute la région, qui ne peuvent être garanties qu’en l’absence du Hamas », aurait déclaré un porte-parole du département d’État, sous couvert d’anonymat.

Dans ce contexte, le discours de Donald Trump à la tribune de l'ONU ce mardi est très attendu.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.