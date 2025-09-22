"28 minutes" lundi 22 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 22 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 22 septembre 2025 :

Valérie Lesort et Christian Hecq adaptent "La petite boutique des horreurs" au théâtre

Après les coups de semonce en début d'année, Donald Trump et Xi Jinping se sont entendus cet été sur une baisse considérable des tarifs douaniers. Vendredi, les deux chefs d'États ont même échangé au téléphone, notamment sur le dossier TikTok. Assiste-t-on à une vraie désescalade ?

Entrez dans le monde joyeusement effrayant de "La petite boutique des horreurs"

Un soir de pleine lune, un jeune employé d'un petit magasin de fleurs minables achète une nouvelle plante permettant un nouvel âge d'or à son commerce. Plante carnivore ayant le besoin vital de se nourrir de sang humain, elle deviendra cependant l'objet de tous ses tourments. Voici "La petite boutique des horreurs", film de Roger Corman, sorti en 1960, devenant dans les années 1980 une comédie musicale à succès à Broadway. En France, l'œuvre est d’abord adaptée par Valérie Lesort et Christian Hecq à l'opéra Comique de Paris en 2022. Puis les metteurs en scène ont décidé d’une nouvelle interprétation sous la forme d’une pièce de théâtre au théâtre de la Porte Saint-Martin à l’occasion de cette rentrée, jusqu’au 23 novembre 2025. La monstruosité et le fantastique : c’est ce qui semble unir ce duo, partenaires à la vie comme sur les planches. Parmi leurs créations communes, multi-récompensées : "La mouche", "Le voyage de Gulliver", ou encore "20 000 lieues sous les mers".

Après les coups de semonce, l’heure de la désescalade entre Donald Trump et Xi Jinping ?

En février dernier, Donald Trump amorçait la guerre commerciale mondiale dont il avait tant rêvé. Trois mois plus tard, les tarifs douaniers explosent avec comme principale cible la Chine : plus 145 % de taxes douanières imposées sur les produits chinois importés aux États-Unis. Xi Jinping répond à son tour avec 125 % de taxes sur les biens américains importés en Chine. La guerre commerciale n'avait jamais été aussi intense entre les deux plus grandes puissances mondiales. Mais, cet été, les deux pays sont parvenus à une trêve commerciale avec une baisse considérable des tarifs douaniers. Vendredi, les deux chefs d'États ont même échangé au téléphone sur plusieurs sujets comme le dossier TikTok. Un accord aurait été trouvé sur la vente de la branche américaine de la plateforme. Un compromis bien loin de la loi votée sous Joe Biden pour interdire TikTok aux États-Unis. Alors assiste-t-on à une vraie désescalade entre les deux puissances ?

Enfin, Xavier Mauduit nous emmène au Rwanda suivre les Mondiaux de cyclisme, la plus grande compétition sportive de son histoire.

Marie Bonnisseau revient, quant à elle, sur l'improbable succès international de la sardine.

Les invités :

Valérie Lesort et Christian Hecq pour "La petite boutique des horreurs"