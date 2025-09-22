recherche
"Les maternelles XXL" lundi 22 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 22 septembre 2025
"Les maternelles XXL" lundi 22 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Lundi 22 septembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire lundi 22 septembre 2025 :

J’ai accouché sur un trottoir une nuit d’hiver

Et aussi :

Le Kido Info : l’actu pour les enfants par Houssem Loussaïef.

École : les conseils d’une super maitresse.

Du rugby pour les bébés !

Règles : halte aux fausses croyances avec Anna Roy

À 11 mois, Enzo fait deux vaccins.

Faut-il leur donner de l’argent de poche ? L’avis de Marie Perarnau.

Mathieu Madénian : un jeune papa sur le tard

Les actus d’Houss.

Santé mentale : comment vont les jeunes ?

Bronzage : les ravages de la tendance Tan Line avec Nadia Daam.

Est-ce ok d’aller à l’école en pyjama ? On en parle avec Renée Greusard.

Dernière modification le lundi, 22 septembre 2025 18:32
