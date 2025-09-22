"Les maternelles XXL" lundi 22 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire lundi 22 septembre 2025 :
J’ai accouché sur un trottoir une nuit d’hiver
Et aussi :
Le Kido Info : l’actu pour les enfants par Houssem Loussaïef.
École : les conseils d’une super maitresse.
Du rugby pour les bébés !
Règles : halte aux fausses croyances avec Anna Roy
À 11 mois, Enzo fait deux vaccins.
Faut-il leur donner de l’argent de poche ? L’avis de Marie Perarnau.
Mathieu Madénian : un jeune papa sur le tard
Les actus d’Houss.
Santé mentale : comment vont les jeunes ?
Bronzage : les ravages de la tendance Tan Line avec Nadia Daam.
Est-ce ok d’aller à l’école en pyjama ? On en parle avec Renée Greusard.