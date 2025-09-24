"Ça commence aujourd'hui" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 24 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

La vie sous emprise, c'est le thème de cette semaine, une semaine spéciale, comme vous les aimez tant.

Arnaque à la fausse célébrité, manipulation, amitié toxique, pervers narcissique, on décortique l'emprise psychologique avec Faustine Bollaert, ses invités et ses experts.

13:50 Addiction à la chirurgie esthétique : les hommes aussi !

La quête de l'idéal de beauté n'est pas l'apanage des femmes. De plus en plus d'hommes se tournent vers la chirurgie esthétique pour modifier leur apparence. Si pour certains, il s'agit d'une simple retouche ponctuelle, pour d'autres, cela se transforme en une véritable addiction.

Longtemps resté un sujet tabou, l'engrenage de la chirurgie esthétique masculine est un phénomène croissant.

Pour Yann, la chirurgie esthétique, c’est une addiction. Il a pourtant commencé tard : il a fait sa 1ère retouche à 30 ans. Depuis, entre injections et opérations, il ne compte plus. Yann revendique faire de la chirurgie et il veut justement que ça se voit !.

Quentin a toujours été attiré par le superficiel. Il a fait ses premiers pas vers la chirurgie esthétique à 19 ans, puis pris dans un engrenage, il est toujours en quête du résultat parfait. Ayant été harcelé, ses changements physiques lui permettent de devenir un autre Quentin et surtout de se protéger des autres.

15:05 Douleur ou libération : les enfants ont quitté le nid !

Faustine Bollaert parle dans ce numéro d’une étape très redoutée par les parents : quand les enfants quittent la maison. On estime aujourd’hui que 39% des parents souffriraient du syndrome du nid vide.

C’est justement le cas des invités présents aujourd’hui sur le plateau : Sophie, Elisabeth, Jeannette, Karine et Emmanuel.