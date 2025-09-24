recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025 86
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 24 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

La vie sous emprise, c'est le thème de cette semaine, une semaine spéciale, comme vous les aimez tant.

Arnaque à la fausse célébrité, manipulation, amitié toxique, pervers narcissique, on décortique l'emprise psychologique avec Faustine Bollaert, ses invités et ses experts.

13:50 Addiction à la chirurgie esthétique : les hommes aussi !

La quête de l'idéal de beauté n'est pas l'apanage des femmes. De plus en plus d'hommes se tournent vers la chirurgie esthétique pour modifier leur apparence. Si pour certains, il s'agit d'une simple retouche ponctuelle, pour d'autres, cela se transforme en une véritable addiction.

Longtemps resté un sujet tabou, l'engrenage de la chirurgie esthétique masculine est un phénomène croissant.

Pour Yann, la chirurgie esthétique, c’est une addiction. Il a pourtant commencé tard : il a fait sa 1ère retouche à 30 ans. Depuis, entre injections et opérations, il ne compte plus. Yann revendique faire de la chirurgie et il veut justement que ça se voit !.

Quentin a toujours été attiré par le superficiel. Il a fait ses premiers pas vers la chirurgie esthétique à 19 ans, puis pris dans un engrenage, il est toujours en quête du résultat parfait. Ayant été harcelé, ses changements physiques lui permettent de devenir un autre Quentin et surtout de se protéger des autres.

15:05 Douleur ou libération : les enfants ont quitté le nid !

Faustine Bollaert parle dans ce numéro d’une étape très redoutée par les parents : quand les enfants quittent la maison. On estime aujourd’hui que 39% des parents souffriraient du syndrome du nid vide.

C’est justement le cas des invités présents aujourd’hui sur le plateau : Sophie, Elisabeth, Jeannette, Karine et Emmanuel.

Dernière modification le mercredi, 24 septembre 2025 08:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Familles nombreuses : la vie en XXL&quot; mercredi 24 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 24 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

24 septembre 2025 - 08:35

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; mardi 23 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" mardi 23 septembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

23 septembre 2025 - 18:37

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

23 septembre 2025 - 11:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL