"C dans l'air" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 24 septembre 2025, Caroline Roux reçoit Virginie Calmels, cheffe d'entreprise et présidente du réseau d'entrepreneurs Croissance Plus.

Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales, ancien correspondant à Washington.

Laure Mandeville, grand reporter au Figaro.

Élise Vincent, journaliste chargée des questions de défense au Monde.

Pierre Haroche, maître de conférences en politique européenne et internationale à l'Université catholique de Lille.

Le thème de l'émission :

Ukraine : la "volte-face" de Trump

Une volte-face spectaculaire. Alors qu’il avait opéré un rapprochement ces derniers mois avec Vladimir Poutine et qu’il poussait les Ukrainiens à faire des concessions territoriales, Donald Trump a estimé cette nuit, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, que Kiev pourrait « regagner son territoire dans sa forme originelle, et peut-être même aller plus loin » face à la Russie. Volodymyr Zelensky a immédiatement salué un « grand tournant ». Lui qui, en février dernier, était malmené dans le Bureau ovale devant les caméras du monde entier, est désormais qualifié par le président des États-Unis d’« homme courageux qui se bat comme un beau diable » — et pourrait bien, selon lui, gagner la guerre.

« Cela fait trois ans et demi que la Russie mène, sans direction claire, une guerre qu’une vraie puissance militaire aurait remportée en moins d’une semaine », a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, comparant le pays de Vladimir Poutine à « un tigre de papier ».

« La Russie n’est pas un tigre. La Russie est davantage associée à un ours. Et les ours de papier n’existent pas », a rétorqué ce mercredi le porte-parole du Kremlin. « Nous poursuivons notre opération militaire spéciale pour assurer nos intérêts et atteindre les objectifs fixés par Vladimir Poutine », a-t-il déclaré, alors que les attaques de drones s’intensifient en Ukraine : plus de 1 500 engins auraient été tirés en une semaine sur le territoire ukrainien.

Parallèlement, plusieurs drones et avions russes ont violé l’espace aérien de la Pologne, de l’Estonie ou encore de la Norvège, plaçant l’OTAN en état d’alerte.

Dans ce contexte, Donald Trump a affirmé hier, dans une autre déclaration, que les pays de l’OTAN devraient abattre les avions russes pénétrant dans leur espace aérien.

Emmanuel Macron a, de son côté, décidé d’envoyer trois Rafale ces derniers jours pour protéger la Pologne, après l’incursion de drones russes. Les journalistes de l'émission ont pu exceptionnellement les accompagner dans leur mission.

Ils ont également pu rencontrer des proches de Laurent Vinatier, de plus en plus inquiets. Ce chercheur français, qui purge une peine de trois ans dans une prison russe, fait désormais l’objet d’une enquête pour espionnage. Une accusation très grave en Russie, où ce crime est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à vingt ans de prison. Le journaliste américain Evan Gershkovich a, lui, été condamné à seize ans pour des accusations similaires.

