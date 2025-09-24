recherche
"28 minutes" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025 126
"28 minutes" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 24 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 24 septembre 2025 : 

Dans "La culture du féminicide", Ivan Jablonka raconte comment nous baignons depuis des siècles dans des représentations culturelles qui esthétisent la mort des femmes.

Les drones font désormais partie de l’arsenal incontournable de toute armée puissante. En 2024, 40 pays possédaient des drones armées, contre seulement 3 en 2010.

Au cinéma, dans la littérature ou la chanson, l’omniprésence de la culture du féminicide

Inès Mecellem, 25 ans, a été retrouvée morte le 8 septembre dernier à son domicile, à Poitiers, poignardée de plusieurs coups de couteau. Le suspect, son ex-compagnon dont elle venait de se séparer, est recherché pour assassinat. La victime avait déposé plusieurs plaintes, quelques semaines avant son meurtre, évoquant des étranglements, des viols récurrents, du harcèlement et des menaces de mort. Deux jours avant son assassinat, elle avait utilisé son téléphone “grave danger” qui permet d’alerter rapidement les forces de l’ordre, se sachant traquée. L’ex-conjoint avait alors été interpellé puis relâché.

Depuis le début de l’année, 113 féminicides (au 10 septembre) ont été recensés par l’association féministe Nous toutes. En 2017, Emmanuel Macron, tout juste élu, avait fait de la protection des femmes une de ses priorités. Plusieurs lois avaient été votées par la suite pour protéger les victimes de violences conjugales.

Ivan Jablonka publie "La culture du féminicide" (éditions du Seuil), ouvrage dans lequel il raconte comment nous baignons depuis des siècles dans des représentations culturelles qui esthétisent la mort des femmes.

Incursions dans le ciel européen : les drones, armes de déstabilisation massive ?

Mardi 23 septembre, les autorités danoises ont dénoncé une “grave attaque”, la veille, contre les infrastructures du pays après le survol de l’aéroport de Copenhague par des drones dont l’origine reste inconnue. La Russie, directement suspectée par le Danemark, dément toute implication dans cette affaire. Depuis le début du mois de septembre, l’armée russe est suspectée d’avoir envoyé des drones survoler la Pologne et la Roumanie, deux pays membres de l’Otan, violant ainsi leur espace aérien. Les drones font désormais partie de l’arsenal incontournable de toute armée puissante.

En 2024, 40 pays possédaient des drones armées, contre seulement 3 en 2010. Ils ont plusieurs avantages puisqu’ils sont difficilement détectables et permettent d’économiser des vies — pour ceux qui les utilisent. Le prix d’entrée de gamme des drones facilite également leur acquisition notamment avec l’arrivée d’appareils low-cost fabriqués par la Chine et dont le prix s’élève à quelques centaines de dollars. Le drone est-il devenu une arme incontournable ?

Xavier Mauduit revient sur la mort, mardi 23 septembre, de la légende franco-italienne du cinéma, Claudia Cardinale. Arte lui rend hommage ce soir à partir de 20:55.

Marie Bonnisseau s’intéresse à des tests de recrutement déroutants qui consistent à regarder les sacs à mains de candidates pour juger leur capacité d’organisation.

Les invités :

Ivan Jablonka pour son livre "La culture du féminicide"

Attention

Les autres invités seront communiqués par Arte environ 20 minutes avant le début de l'émission. Cet article sera donc réactualisé dès qu'ils seront connus.

Dernière modification le mercredi, 24 septembre 2025 16:18
