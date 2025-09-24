recherche
Magazines

"C à vous" mercredi 24 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025 361
"C à vous" mercredi 24 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 24 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 24 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

L'ancien secrétaire général de la CGT se confie dans son livre...

Philippe Martinez vient parler de son livre "Mon Tour de Gaule" à paraître chez Plon.

Retour de Jimmy Kimmel à la télévision, "kirkisation" du débat français, liberté d’expression…

Caroline Fourest, essayiste et directrice de Franc Tireur.

20:00 C à vous, la suite

Jean-Paul Rouve, comédien pour “Le bourgeois gentilhomme”.

Eleonora Galasso, écrivaine, pour son livre “La vie selon Zoé”.

Inoxtag, youtuber, Guirec Soudée, navigateur et aventurier, pour le film “10 jours pour traverser l’océan Atlantique”.

Dernière modification le mercredi, 24 septembre 2025 17:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; mercredi 24 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 24 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

24 septembre 2025 - 18:04

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; mercredi 24 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 24 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

24 septembre 2025 - 18:04

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

23 septembre 2025 - 11:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL