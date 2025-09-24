"C à vous" mercredi 24 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 24 septembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 24 septembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

L'ancien secrétaire général de la CGT se confie dans son livre...

Philippe Martinez vient parler de son livre "Mon Tour de Gaule" à paraître chez Plon.

Retour de Jimmy Kimmel à la télévision, "kirkisation" du débat français, liberté d’expression…

Caroline Fourest, essayiste et directrice de Franc Tireur.

20:00 C à vous, la suite

Jean-Paul Rouve, comédien pour “Le bourgeois gentilhomme”.

Eleonora Galasso, écrivaine, pour son livre “La vie selon Zoé”.

Inoxtag, youtuber, Guirec Soudée, navigateur et aventurier, pour le film “10 jours pour traverser l’océan Atlantique”.