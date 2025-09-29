"Des racines et des ailes" sur les chemins oubliés de Bretagne, mercredi 1er octobre 2025 sur France 3

Mercredi 1er octobre 2025 à 21:10, Carole Gaessler vous proposera de revoir sur France 3 un numéro du magazine "Des racines & des ailes" qui vous emmènera sur les chemins oubliés de Bretagne.

Le Tro Breizh, un chemin sacré de 1 500 km, traverse des forêts légendaires, comme la mythique forêt de Brocéliande, sillonne des rivages paradisiaques, comme la baie de Morlaix et gravit les collines sacrées des monts d’Arrée. Ce pèlerinage, né au Moyen Âge, invitait les fidèles à prier les 7 saints fondateurs de la Bretagne.

Au fil des siècles, son tracé historique a disparu. Mais, aujourd’hui, Arnaud et Laurine, des passionnés d’histoire et de patrimoine, créent un guide sur le Tro Breizh, en répertoriant le patrimoine religieux et naturel de ce Compostelle breton….

Claire Babet, maître verrier, va pendant plusieurs mois restaurer les plus anciens vitraux de la cathédrale de Dol de Bretagne. Cet artisan d’art va se battre pour redonner de la lumière à ce chef-d’œuvre.

Ronan Bourroulec, un designer breton connu dans le monde entier, s’est lancé un défi : redonner une âme à la chapelle Saint-Michel de Brasparts. Pendant six mois, les équipes du magazine ont suivi la création du nouveau mobilier et la restauration de ce lieu symbolique, perché au sommet d’une colline des monts d’Arrée.

À Quimper, Soizic Le Goff, architecte des bâtiments de France, pilote un chantier exceptionnel : la création d’une nouvelle cloche pour le campanile de la cathédrale Saint-Corentin. Elle supervise la naissance de cet instrument sacré, fabriqué dans une fonderie qui perpétue son savoir-faire depuis plus de trois siècles.