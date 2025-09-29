recherche
Magazines

"Des racines et des ailes" sur les chemins oubliés de Bretagne, mercredi 1er octobre 2025 sur France 3

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 29 septembre 2025 157
"Des racines et des ailes" sur les chemins oubliés de Bretagne, mercredi 1er octobre 2025 sur France 3

Mercredi 1er octobre 2025 à 21:10, Carole Gaessler vous proposera de revoir sur France 3 un numéro du magazine "Des racines & des ailes" qui vous emmènera sur les chemins oubliés de Bretagne.

Le Tro Breizh, un chemin sacré de 1 500 km, traverse des forêts légendaires, comme la mythique forêt de Brocéliande, sillonne des rivages paradisiaques, comme la baie de Morlaix et gravit les collines sacrées des monts d’Arrée. Ce pèlerinage, né au Moyen Âge, invitait les fidèles à prier les 7 saints fondateurs de la Bretagne.

Au fil des siècles, son tracé historique a disparu. Mais, aujourd’hui, Arnaud et Laurine, des passionnés d’histoire et de patrimoine, créent un guide sur le Tro Breizh, en répertoriant le patrimoine religieux et naturel de ce Compostelle breton….

Claire Babet, maître verrier, va pendant plusieurs mois restaurer les plus anciens vitraux de la cathédrale de Dol de Bretagne. Cet artisan d’art va se battre pour redonner de la lumière à ce chef-d’œuvre.

Ronan Bourroulec, un designer breton connu dans le monde entier, s’est lancé un défi : redonner une âme à la chapelle Saint-Michel de Brasparts. Pendant six mois, les équipes du magazine ont suivi la création du nouveau mobilier et la restauration de ce lieu symbolique, perché au sommet d’une colline des monts d’Arrée.

À Quimper, Soizic Le Goff, architecte des bâtiments de France, pilote un chantier exceptionnel : la création d’une nouvelle cloche pour le campanile de la cathédrale Saint-Corentin. Elle supervise la naissance de cet instrument sacré, fabriqué dans une fonderie qui perpétue son savoir-faire depuis plus de trois siècles.

Dernière modification le lundi, 29 septembre 2025 13:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les malvenus&quot; avec Géraldine Pailhas et Jonathan Zaccaï mercredi 1er octobre 2025 sur France 2

"Les malvenus" avec Géraldine Pailhas et Jonathan Zaccaï mercredi 1er octobre 2025 sur France 2

29 septembre 2025 - 13:01

Sur le même thème...

Restauration d'une Aston Martin DB9 dans &quot;Vintage Mecanic&quot; sur RMC Découverte mardi 30 septembre 2025

Restauration d'une Aston Martin DB9 dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 30 septembre 2025

29 septembre 2025 - 11:53

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 septembre 2025 - 19:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL