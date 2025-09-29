"La grande librairie" mercredi 1er octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 1er octobre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 1er octobre 2025 :

Philippe Delerm pour son livre « Le Suicide exalté de Charles Dickens » (Le Seuil)

Une flambée d’humanité. Voici ce qu’aura été la vie de Charles Dickens, avant qu’il ne meure d’épuisement, à cinquante-huit ans. C’est un pan peu connu de la vie d’un des plus grands écrivains que Philippe Delerm nous donne à découvrir dans ce récit court et captivant, et l’envie de replonger dans l’œuvre de celui qui a inventé le roman moderne.

Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour son livre « Je voulais vivre » (Grasset)

Ce roman rend vie à Milady et nous offre son histoire dont Dumas a semé les indices dans « Les Trois Mousquetaires ». Magnifique portrait d’une femme libre menant, pour sa survie, un jeu dangereux. Dans une époque où trop d’hommes voudraient la contraindre et la posséder, elle se bat – jusqu’à la transgression ultime – pour son pays, pour son idéal et pour sa liberté.

Riad Sattouf pour son livre « Terres des hommes » (Gallimard)

Riad Sattouf illustre « Terres des hommes » le récit de Saint-Exupéry publié pour la première fois en 1939. Cet ouvrage nous entraîne dans l’aventure des pionniers de l’Aéropostale : vols de nuit au-dessus de l’océan, traversées périlleuses des Andes, solitude du désert, fraternité des pilotes, rencontres des civilisations… Bien au-delà du récit d’aviation, Terre des hommes est une méditation sur l’amitié, la responsabilité et la condition humaine.

Émilie Lanez pour son livre « Folcoch » (Grasset)

Tout le monde a lu « Vipère au Poing », premier roman d’Hervé Bazin. Chacun se souvient du récit poignant de son enfance martyre sous la férule de sa mère, la méchante Folcoche. Mais Émilie Lanez a enquêté, et a exhumé les archives policières et les correspondances familiales, retrouvant des témoins de l’époque, elle nous livre une autre histoire, un contre-récit vertigineux qui est l’histoire d’un féminicide littéraire.

Au sommaire du magazine, une rencontre avec Percival Everett à l’occasion de la parution de son nouveau roman « James » (L’Olivier).