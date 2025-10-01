"28 minutes" mercredi 1er octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 1er octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 1er octobre 2025 :

Anastasia Fomitchova, politologue et résistante ukrainienne, raconte le combat de ces millions de civils engagés dans l’armée ukrainienne.

Mexique : un an après son accession au pouvoir, pourquoi la présidente, Claudia Sheinbaum, atteint-elle des taux records de popularité ?

Elle a quitté la fac pour le front : récit d’une jeune résistante ukrainienne

"Volia", publié aux éditions Grasset, est un récit de guerre et d’humanité, une ode à la résistance ukrainienne. À 32 ans, Anastasia Fomitchova, politologue ukrainienne et docteure en sciences politiques, a déjà vécu mille vies. Engagée dans la résistance ukrainienne aux côtés des Hospitaliers en 2022 et paramédic volontaire dans la guerre du Donbass en 2017, elle raconte “un carrousel de l’horreur, de bras et de jambes à moitié arrachés qui pendent”. Pendant la contre-offensive de 2022, elle est blessée par un obus, ce qui lui fait perdre 30 % de son audition et l’encourage à reprendre ses travaux universitaires au Canada. Elle a écrit cet ouvrage pour raconter le combat de tout un peuple, celui de millions de civils engagés dans l’armée ukrainienne. Aujourd’hui, elle vit à Kiev où elle enseigne le droit international humanitaire et travaille sur une future intégration de l’Ukraine à l’Union européenne. Si “volia”, mot ukrainien, est intraduisible en français, tous les Ukrainiens le connaissent : un mélange de volonté et de liberté.

Mexique : un an après, pourquoi une telle popularité pour la présidente Claudia Sheinbaum ?

Un an après son accession au pouvoir, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum présente 79 % de popularité. Un pourcentage dont tous les chefs d’État rêvent. Cette nouvelle présidente, féministe, doit sa popularité à sa personnalité mais aussi à sa politique économique et celle de son prédécesseur, son mentor Andres Manuel Lopez Obrador. Depuis 2018, le salaire minimum, qui n’avait pas évolué en trente ans, a augmenté de 135 % pour atteindre en moyenne 390 euros. Dans ce pays de 130 millions d’habitants, le nombre de personnes pauvres a baissé de 52 millions à 39 millions en sept ans. Pour autant, la moitié des Mexicains vivent en dehors du système et sans protection sociale, et un tiers de la population n’a pas les moyens de se soigner. L’insécurité reste le principal problème du Mexique. Le nombre de disparitions ainsi que le nombre de féminicides ont augmenté sous son mandat. La présidente mexicaine est aussi sous la pression de Donald Trump qui menace d’augmenter les droits de douane en novembre 2025 si rien n’est fait par rapport au narcotrafic. Elle lui a déjà donné des gages en envoyant 10 000 forces de sécurité le long de la frontière entre les deux pays.

Xavier Mauduit revient sur l’inauguration en Chine du pont le plus haut du monde et nous parle d’un autre pont, le Marco-Polo.

Marie Bonnisseau s’intéresse à une nouvelle tendance au travail : retirer ses chaussures en arrivant au bureau.

Les invités :

Anastasia Fomitchova pour son livre "Volia", publié aux éditions Grasset.