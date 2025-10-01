recherche
"C à vous" mercredi 1er octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

mercredi 1 octobre 2025
"C à vous" mercredi 1er octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 1er octobre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 1er octobre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Darius Rochebin raconte dans un livre ses derniers entretiens avec Robert Badinter

Darius Rochebin pour son livre "À la vie" aux éditions Gallmard.

Gérard Miller en garde à vue pour des soupçons de viols et d’agressions sexuelles

Cécile Ollivier, grand reporter police-justice au magazine Elle France, co-auteure de “Anatomie d’une prédation” chez Robert Laffont.

20:00 C à vous, la suite

Lolita Séchan et Erwan L’Elouet pour “Renaud, le livre” chez De la Martinière

Evelyne Dhéliat, Camille Lacourt et Alice Detollenaere pour le lancement d’Octobre Rose, la campagne de sensibilisation du cancer du sein

Dans la cuisine de C à vous

Cookinut, créatrice de contenu food.

