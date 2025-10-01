"C à vous" mercredi 1er octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 24 septembre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
Darius Rochebin raconte dans un livre ses derniers entretiens avec Robert Badinter
Darius Rochebin pour son livre "À la vie" aux éditions Gallmard.
Gérard Miller en garde à vue pour des soupçons de viols et d’agressions sexuelles
Cécile Ollivier, grand reporter police-justice au magazine Elle France, co-auteure de “Anatomie d’une prédation” chez Robert Laffont.
20:00 C à vous, la suite
Lolita Séchan et Erwan L’Elouet pour “Renaud, le livre” chez De la Martinière
Evelyne Dhéliat, Camille Lacourt et Alice Detollenaere pour le lancement d’Octobre Rose, la campagne de sensibilisation du cancer du sein
Dans la cuisine de C à vous
Cookinut, créatrice de contenu food.