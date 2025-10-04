"C dans l'air" samedi 4 octobre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 4 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce samedi 4 octobre 2025, Aurélie Casse reçoit Marie-Claude Bomsel, ancienne présidente du Jane Goodall Institute France, professeure au Muséum national d'Histoire naturelle et docteure vétérinaire.

Le 1er octobre dernier, Jane Goodall, éthologue mondialement reconnue et activiste de l'environnement et de la paix, s'est éteinte à l'âge de 91 ans. Elle laisse en héritage de nombreuses découvertes scientifiques sur les chimpanzés. La plus célèbre d'entre elles est l'utilisation et la fabrication d'outils par ces primates.

Rien ne prédestinait pourtant cette jeune britannique à une carrière scientifique. Arrivée au Kenya à seulement 26 ans pour observer ces espèces à l'état sauvage, un diplôme de secrétaire en poche, elle n'obtiendra la reconnaissance de ses pairs que des années plus tard. En 1965, elle décroche un doctorat en éthologie. Mais très vite, son combat s'orientera vers la défense de l'environnement et en faveur de la paix. Elle s'engage auprès de communautés locales et multiplie les conférences à travers le monde pour alerter. Un activisme qu'elle poursuivra jusqu'à la fin de sa vie. En octobre dernier, elle était encore à la tribune de l'Unesco avec son "Discours pour l'Histoire". Elle y a fait résonner son célèbre cri de chimpanzé au côté d'une peluche à l'effigie du grand singe.

Les experts invités :

Olivier Beaumont, chef-adjoint au service politique du Parisien/Aujourd'hui en France.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Béatrice Mathieu, grand reporter à L’Express.

Gaël Sliman, président et cofondateur de l'institut de sondages Odoxa.

Le thème de l'émission :

La semaine cruciale de Lecornu

Il renonce à utiliser le 49.3. Sébastien Lecornu a pris la parole ce vendredi depuis l'hôtel de Matignon pour tenter de convaincre les oppositions de ne pas le censurer à la suite de son discours de politique générale (prévu ce 7 octobre). Mais si Marine Le Pen salue « un geste respectueux », Jean-Luc Mélenchon met en doute sa sincérité, « On te croit pas . Tu n'as pas l'intention de gouverner sans nous forcer le moment venu » a déclaré le leader insoumis.

Alors que le nouveau gouvernement n'a toujours pas été annoncé, et que le projet de budget 2026 reste « peu précis » pour le Rassemblement national, « insuffisant » pour les socialistes, le risque est réel que la gauche et le RN fasse tomber le Premier ministre dès la semaine prochaine. Pendant ce temps, la colère sociale s'intensifie, cette attente ne faisant qu'alimenter l'exaspération des Français.

Le pouvoir d'achat, lui, est une des préoccupations principales des Français, qui sont de plus en plus nombreux à avoir des fins de mois difficiles. Un secteur en pâtit : l'immobilier. 30% du budget des ménages est consacré au logement et en un an, le nombre de ventes immobilières a baissé de 17 %. Si acheter est difficile, louer n’est pas plus aisé, avec de lourdes conséquences sur tout un secteur.

Au moment des Gilets jaunes, la colère sociale avait été consignée dans 20.000 cahiers de doléances, regroupant plus de 200.000 contributions qui n’ont jamais été publiées dans leur intégralité. Leur contenu reste pourtant d’actualité. C dans l'air est allé à la rencontre d'une archiviste indignée par le « mépris » avec lequel ces cahiers ont été traités.

Alors, Lecornu peut-il éviter la censure ? Pourquoi le secteur immobilier est-il en crise ? Que sont devenus les cahiers de doléances des Français ?

