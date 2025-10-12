"C Politique" dimanche 12 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 12 octobre 2025 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 12 octobre 2025 :

Emmanuel Macron • Le crépuscule d'une présidence

Les invités reçus par Thomas Snégaroff :

David Djaïz, essayiste.

Marine Fleury, maîtresse de conférences de droit public.

Julian Jackson, historien britanique.

Corinne Lhaïk, journaliste.

François Dosse, historien.