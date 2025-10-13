recherche
Restauration d'une Renault 21 Turbo dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 14 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 13 octobre 2025 130
Restauration d'une Renault 21 Turbo dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 14 octobre 2025

Mardi 7 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le cinquième épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Peugeot 306 S16.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x05 Peugeot 306 S16

Baptiste s'attaque à une sportive qu'il convoitait depuis longtemps : la Peugeot 306 S16, un petit bijou signé Peugeot Sport.

À première vue, l'auto semble plutôt en bon état, mais sous la carrosserie, les mauvaises surprises ne tardent pas à se dévoiler.

Première étape incontournable : la révision complète. L'embrayage est bon pour la casse. Mais le vrai souci se cache à l'arrière : bras tirés, barres de torsion, tout le train arrière est à revoir. Côté moteur, Baptiste doit supprimer les modifs "pistardes" de l'ancien proprio : manomètre de pression d'huile, radiateur additionnel... tout doit disparaître pour revenir à une configuration d'origine.

Une restauration plus technique qu'elle n'en a l'air, avec son lot de pièges. Baptiste arrivera-t-il à faire rugir cette sportive des années 90 et à en tirer un bon prix à la revente ? Rien n'est moins sûr.

Publié dans Magazines, Mardi
