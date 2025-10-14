"Ça commence aujourd'hui" mardi 14 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 14 octobre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Cette agression qu'ils n'arrivent pas à oublier



À 17 ans, Tibo InShape est agressé dans la banlieue de Toulouse par trois jeunes à coups de batte de baseball. Cet épisode violent devient le déclencheur de sa transformation physique : il se met au sport pour apprendre à se défendre. Cette décision change sa vie : il crée sa chaîne YouTube, à travers laquelle il partage des conseils pour se renforcer physiquement. Tibo a fait de cette agression une force, contribuant à devenir le 1er youtubeur de France.

15:05 Médicaments : des effets secondaires incontrôlables !

L'émission s'intéresse aux médicaments et à leurs effets secondaires ravageurs. Faustine Bollaert reçoit 3 invités sur le plateau.

À 18 ans, Camille a été officiellement diagnostiquée porteuse de troubles schizophréniques affectifs, avec un TDAH. Elle a pris des traitements antipsychotiques, antidépresseurs, qui ont engendré des effets secondaires qui ont eu un énorme impact dans sa vie comme une libido excessive et des dépenses importantes d'argent.

À 48 ans, Stéphane est atteint de la maladie de Parkinson : un énorme choc. Les premiers temps son traitement fonctionnait bien mais progressivement, il a eu des effets secondaires qu’il n’a pas vu venir. Il s’est mis à consommer de la pornographie à outrance et s’est aussi inscrit sur des sites de paris sportifs, au point de tomber dans une addiction, et de s’endetter.

Avant un voyage au Kenya, Grégoire, 12 ans, prend un médicament anti-paludisme. À la suite de ce voyage et de la prise de ce traitement, il souffre de forts maux de tête et de crises de vertiges et de dépersonnalisation. À l'époque, personne ne fait de lien entre le médicament et ses symptômes qui perdurent.