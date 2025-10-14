"C dans l'air" mardi 14 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 14 octobre 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 14 octobre 2025, Caroline Roux reçoit Louis Hausalter, journaliste politique au Figaro, auteur de "La Foudre et les cendres" (éditions de l'Observatoire).

Dans son nouveau livre, le journaliste décrypte la fin de règne d’Emmanuel Macron. Les fins de règne présidentielles relèvent presque des codes de la tragédie classique, explique-t-il : le personnage principal est condamné, il le sait, et contemple avec impuissance le spectacle de ceux qui complotent dans son dos, tandis que les amis se font rares.

L'ouvrage décrit comment Emmanuel Macron a accéléré lui-même sa tragédie personnelle avec la dissolution de l’Assemblée. Au mieux, il comptait sur ce coup de poker pour renforcer son camp, au pire, il se retrouvait dans une cohabitation qui lui permettait éventuellement de reprendre des points de popularité. Il n’avait pas prévu ce qui est arrivé : une tripartition politique qui rend la France ingouvernable.

Louis Hausalter, journaliste politique au Figaro, nous livrera son analyse sur la fin de règne d'Emmanuel Macron, et son héritage. Il réagira également à la crise politique, et à l'appel à la "stabilité" lancé par le président de la République, alors que le gouvernement Lecornu 2 se met au travail.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Christophe Barbier, éditorialiste politique à Franc-Tireur.

Dominique Seux, éditorialiste aux Échos et à France Inter.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au Nouvel Obs.

Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste et politologue, maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen et Sciences Po.

Le thème du magazine :

Lecornu évitera-t-il la censure ?

Rarement un discours de politique générale n'aura été autant scruté. Sébastien Lecornu s'est exprimé cet après-midi au Palais Bourbon, et a annoncé les grandes lignes de sa proposition de budget pour 2026. L'enjeu était grand, car plusieurs motions de censure, de gauche comme du RN, ont été déposées pour faire tomber ce gouvernement à peine nommé.

Le Premier ministre devait notamment donner sa position sur les retraites. Les socialistes, dont les voix peuvent permettre de faire adopter la censure, demandaient une « suspension immédiate et complète de la réforme de 2023 ». Cette exigence a été écoutée : Lecornu a annoncé cette suspension jusqu'à la prochaine élection présidentielle. L'autre demande du PS, la non-utilisation du 49.3, a elle aussi été confirmée. Dans ce contexte, les socialistes sauveront-ils le gouvernement ? L'étude des motions de censure aura lieu jeudi.

Le gouvernement joue donc sa survie, alors qu'il n'a été nommé que dimanche. Trente-quatre ministres le composent, dont un certain nombre issus de la société civile, comme Jean-Pierre Farandou (l'ancien patron de la SNCF), Serge Papin (l'ex-patron de Système U), ou Monique Barbut (l'ex-présidente du WWF France). Mais c'est la nomination et reconduction de six ministres LR qui a aussi fait parlé, et divisé un parti qui avait émis la consigne de ne plus s'associer aux macronistes. Ils ont été exclus par Bruno Retailleau, leur président

Pendant ce temps, certains députes continuent de soutenir Emmanuel Macron. Dans la cinquième circonscription des Côtes d'Armor, Éric Bothorel défend le bilan du président de la République, au grand dam de certains électeurs qu'il croise sur le terrain. C dans l'air l'a suivi.

Alors, Sébastien Lecornu a-t-il convaincu les socialistes ? Qui sont les nouveaux ministres ? Comment certains macronistes continuent-ils de soutenir Emmanuel Macron ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.