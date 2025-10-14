"28 minutes" mardi 14 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 14 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 14 octobre 2025 :



Dans son roman "Les insectes du futur", le paléontologue Jean-Sébastien Steyer imagine une dystopie qui se passe en 2499.

Union des droites : Jordan Bardella, président du RN, s’est dit récemment prêt à tendre la main aux LR avec un "accord de gouvernement" en cas de dissolution. Bruno Retailleau a refusé, mais pour combien de temps ?

Scarabée titan, libellule criquet, mouche cerf : à quoi pourraient ressembler les insectes du futur ?

Nous sommes en 2499, la Troisième Guerre mondiale et le dérèglement climatique ont tout dévasté ou presque : plus un reptile, un mammifère, mais des insectes géants mêlés à quelques survivalistes.

Jean-Sébastien Steyer, paléontologue, imagine cette dystopie dans son roman "Les insectes du futur" (éditions Belin), accompagné des dessins d’Étienne Lucas. Une professeure d’entomologie et son étudiant thésard partent en road trip en voiture électrique de Paris à Monaco à la rencontre de ces insectes étonnants : fourmis aquatiques, criquets migrateurs de 60 centimètres avec des ailes durcies ou encore des scarabées géants de 10 mètres.

Pour imaginer ces grosses “bébêtes”, Jean-Sébastien Steyer s’est inspiré de ses connaissances de paléontologue, d’insectes passés et actuels, mais aussi de sa culture geek comme le jeu de rôle Donjons & Dragons, ou encore l'univers de Tolkien.

Crise chez Les Républicains : vers la fin du tabou de "l’union des droites" ?

En quelques jours, la guerre des droites s’est rallumée. En acceptant de rejoindre le gouvernement “Lecornu II”, alors que Bruno Retailleau, le président des Républicains, avait acté leur non-participation, six ministres Les Républicains frondeurs vont être exclus du parti. Parmi eux, Rachida Dati, ministre de la Culture et candidate LR pour les prochaines municipales à Paris, ou encore Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et présidente de la commission d'investiture du parti. Ses membres sont plus que jamais divisés : doivent-ils continuer à travailler avec l’ancien “socle commun” ou, au contraire, se rapprocher du Rassemblement national ? Aujourd’hui, 52 % des Français se disent favorables à une coalition entre LR, RN et Reconquête.

La semaine dernière, Bruno Retailleau a exhorté ses électeurs à n’apporter aucune voix pour la gauche dans un duel entre le PS et l’UDR, soutenue par le RN, lors d’une élection législative partielle dans le Tarn-et-Garonne. Jordan Bardella, président du RN, s’est dit récemment prêt à tendre la main aux LR avec un “accord de gouvernement” en cas de dissolution. Bruno Retailleau a refusé, mais pour combien de temps ?

Xavier Mauduit s’intéresse à l’ouverture d’un nouveau musée consacré à Frida Kahlo, au Mexique, dans l’ancienne demeure familiale de l’artiste iconique du XXe siècle dont il nous conte l’histoire.

Marie Bonnisseau nous partage la nouvelle potion magique des sportifs de haut niveau : le jus de cornichon, apprécié pour soulager les crampes.

Les invités :

Jean-Sébastien Steyer, paléontologue, pour son livre "Les insectes du futur".