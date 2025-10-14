"Les maternelles XXL" mardi 14 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mardi 14 octobre 2025 :
Mes enfants m’ont aidée à surmonter mon AVC !
Également au sommaire :
- Arthur Jugnot adapte la série « Il était une fois »
- La méthode Singapour, pour aimer les maths
- Mon bébé se développe-t-il normalement ?
- En route pour la visite de la maternité !
- L’amitié, un trésor à protéger…
- Comment mieux se faire comprendre de nos enfants ?
- Les jeunes savent-ils encore lire l’heure ?
- Élodie Poux, sa vie de famille, ses spectacles…
- Le grand jour de la photo de classe.