"Les maternelles XXL" mardi 14 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 14 octobre 2025
"Les Maternelles XXL" mardi 14 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mardi 14 octobre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mardi 14 octobre 2025 :

Mes enfants m’ont aidée à surmonter mon AVC !

Également au sommaire :

  • Arthur Jugnot adapte la série « Il était une fois »
  • La méthode Singapour, pour aimer les maths
  • Mon bébé se développe-t-il normalement ?
  • En route pour la visite de la maternité !
  • L’amitié, un trésor à protéger…
  • Comment mieux se faire comprendre de nos enfants ?
  • Les jeunes savent-ils encore lire l’heure ?
  • Élodie Poux, sa vie de famille, ses spectacles…
  • Le grand jour de la photo de classe.
Dernière modification le mardi, 14 octobre 2025 18:30
Suivez nous...