"Ça commence aujourd'hui" jeudi 16 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Amnésie : elles ont oublié toute une partie de leur vie
France 2 n'a pas présenté le contenu de cette émission ni diffusé d'extrait.
15:05 Un mariage et un deuil : elles ont vécu le meilleur et le pire en même temps
Les témoins du jour ont vécu un deuil à la suite de leur mariage. Faustine Bollaert reçoit sur le plateau 4 femmes qui sont passées en un instant du bonheur extrême à une peine terrible.
Aurélie a perdu son père, Patrice, le lendemain de son mariage, le 29 avril 2023. En soins palliatifs, son père a participé à tous les préparatifs, espérant jusqu'au bout participer à ce mariage...
Perrine a dû dire adieu à Emmanuel, l’amour de sa vie, le lendemain de leur mariage.
Diagnostiqué d'un cancer incurable, Emmanuel et Perrine s’étaient toujours promis de se marier. Perrine a fait les démarches pour qu’ils puissent faire la cérémonie à domicile...
Marion et Annabelle sa fille, racontent le décès de Françoise, respectivement leur mère et grand-mère, le soir même du mariage de Marion à la suite d’une crise cardiaque.