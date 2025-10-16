"Ça commence aujourd'hui" jeudi 16 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce jeudi 16 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Amnésie : elles ont oublié toute une partie de leur vie

France 2 n'a pas présenté le contenu de cette émission ni diffusé d'extrait.



15:05 Un mariage et un deuil : elles ont vécu le meilleur et le pire en même temps

Les témoins du jour ont vécu un deuil à la suite de leur mariage. Faustine Bollaert reçoit sur le plateau 4 femmes qui sont passées en un instant du bonheur extrême à une peine terrible.

Aurélie a perdu son père, Patrice, le lendemain de son mariage, le 29 avril 2023. En soins palliatifs, son père a participé à tous les préparatifs, espérant jusqu'au bout participer à ce mariage...

Perrine a dû dire adieu à Emmanuel, l’amour de sa vie, le lendemain de leur mariage.

Diagnostiqué d'un cancer incurable, Emmanuel et Perrine s’étaient toujours promis de se marier. Perrine a fait les démarches pour qu’ils puissent faire la cérémonie à domicile...

Marion et Annabelle sa fille, racontent le décès de Françoise, respectivement leur mère et grand-mère, le soir même du mariage de Marion à la suite d’une crise cardiaque.