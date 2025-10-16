"90' Enquêtes - Les gendarmes d'Alsace face aux nouveaux visages de la délinquance" sur TMC vendredi 17 octobre 2025

Vendredi 17 octobre 2025 à 21:25, Tatiana Silva vous proposera revoir sur TMC un numéro du magazine “90' Enquêtes” : « Les gendarmes d'Alsace face aux nouveaux visages de la délinquance ».

C’est l’une des plus grandes villes d’Alsace où les délinquants donnent bien du fil à retordre aux gendarmes, comme ces malfrats qui utilisent des drones pour transporter de la drogue et des téléphones portables jusqu’aux détenus d’un centre pénitentiaire.

Parmi les 200 gendarmes de l’agglomération de Mulhouse, il y a celui qu’on surnomme Boum. C’est le petit nouveau du service. Il fait partie du PSIG, la force d’intervention des gendarmes aguerris au combat. Et pour ses premiers pas en Alsace, Boum va participer à l’arrestation d’un cyber délinquant, membre d’un réseau international de fabrication d’armes à feu réalisées à partir d’imprimantes 3D.

Durant plusieurs semaines, les équipes de "90' Enquêtes" ont également suivi ces gendarmes lors d’enquêtes minutieuses. Comme sur cette disparition d’un homme schizophrène potentiellement dangereux, ou celle d’un mari violent qui tenterait d’abattre sa femme.

Enfin, dans la région de Mulhouse, les cambriolages sont également de plus en plus nombreux. Pour écouler leur marchandise, les voleurs utilisent les réseaux sociaux. Pour les attraper, Boum et son équipe vont leur tendre un piège en se faisant passer pour des acheteurs. Mais cela sera-t-il suffisant ?