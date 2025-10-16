recherche
Magazines

"90' Enquêtes - Les gendarmes d'Alsace face aux nouveaux visages de la délinquance" sur TMC vendredi 17 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 16 octobre 2025 140
"90' Enquêtes - Les gendarmes d'Alsace face aux nouveaux visages de la délinquance" sur TMC vendredi 17 octobre 2025

Vendredi 17 octobre 2025 à 21:25, Tatiana Silva vous proposera revoir sur TMC un numéro du magazine “90' Enquêtes” : « Les gendarmes d'Alsace face aux nouveaux visages de la délinquance ».

C’est l’une des plus grandes villes d’Alsace où les délinquants donnent bien du fil à retordre aux gendarmes, comme ces malfrats qui utilisent des drones pour transporter de la drogue et des téléphones portables jusqu’aux détenus d’un centre pénitentiaire.

Parmi les 200 gendarmes de l’agglomération de Mulhouse, il y a celui qu’on surnomme Boum. C’est le petit nouveau du service. Il fait partie du PSIG, la force d’intervention des gendarmes aguerris au combat. Et pour ses premiers pas en Alsace, Boum va participer à l’arrestation d’un cyber délinquant, membre d’un réseau international de fabrication d’armes à feu réalisées à partir d’imprimantes 3D.

Durant plusieurs semaines, les équipes de "90' Enquêtes" ont également suivi ces gendarmes lors d’enquêtes minutieuses. Comme sur cette disparition d’un homme schizophrène potentiellement dangereux, ou celle d’un mari violent qui tenterait d’abattre sa femme.

Enfin, dans la région de Mulhouse, les cambriolages sont également de plus en plus nombreux. Pour écouler leur marchandise, les voleurs utilisent les réseaux sociaux. Pour les attraper, Boum et son équipe vont leur tendre un piège en se faisant passer pour des acheteurs. Mais cela sera-t-il suffisant ?

Dernière modification le jeudi, 16 octobre 2025 10:50
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Mission Jeanne d'Arc : immersion sur un porte-hélicoptère&quot; sur NOVO 19 vendredi 17 octobre 2025

"Mission Jeanne d'Arc : immersion sur un porte-hélicoptère" sur NOVO 19 vendredi 17 octobre 2025

16 octobre 2025 - 11:03

Sur le même thème...

&quot;90' Enquêtes - Les gendarmes d'Alsace face aux nouveaux visages de la délinquance&quot; sur TMC vendredi 17 octobre 2025

"90' Enquêtes - Les gendarmes d'Alsace face aux nouveaux visages de la délinquance" sur TMC vendredi 17 octobre 2025

16 octobre 2025 - 10:41

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par …

13 octobre 2025 - 18:06 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...