L'Assemblée nationale a rejeté aujourd'hui les motions de censure déposées contre le gouvernement, laissant ainsi sa chance au Premier ministre Sébastien Lecornu. Mardi, dans sa déclaration de politique générale lue à l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu avait annoncé la suspension de la réforme des retraites « jusqu’à l’élection présidentielle ». Il s’agit d’une concession importante qui a donc permis au Premier ministre d’écarter, au moins pour un temps, le spectre d’une censure. 3,5 millions de Français sont directement concernés par cette suspension.

La secrétaire générale de la Cfdt, Marylise Léon, a salué le lendemain une "victoire collective". De son côté, la CGT s’est montrée plus prudente, en insistant sur l’objectif de l’abrogation de la réforme de 2023. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, appelle aujourd'hui à la "mobilisation" contre le projet de budget pour 2026, indiquant que celle-ci commencerait "dès le 6 novembre prochain" avec une journée d'action des retraités. "Ce budget est très dangereux. Il faut absolument le modifier en profondeur", a estimé la leader de la CGT sur France 2.

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, réagira au rejet des motions de censure contre le gouvernement Lecornu 2, et à la suspension de la réforme des retraites. Elle reviendra également sur le budget 2026, et sur la future conférence sur les retraites et le travail, que Sébastien Lecornu appelle de ses vœux.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Pauline de Saint-Remy, directrice adjointe de la rédaction de Politico.

Fanny Guinochet, éditorialiste économique à Franceinfo.

Eric Heyer, économiste, directeur du Département Analyse et Prévision à l'OFCE.

Le thème de l'émission :

Lecornu échappe à la censure... jusqu'à quand ?



Il a sauvé son gouvernement... provisoirement. Avec sa promesse de suspendre la réforme des retraites, gage donné aux socialistes, Sébastien Lecornu a échappé à la motion de censure LFI qui le menaçait. Dix-huit voix ont manqué pour que celle-ci soit adoptée. « La direction du PS porte une responsabilité historique », a fustigé l’insoumise Mathilde Panot. La gauche sort fracturée de cette séquence politique, tout comme les Républicains. Ceux-ci encaissent mal ce recul sur les retraites, mais avaient pour consigne de ne pas voter la censure. Plusieurs frondeurs ont toutefois fait fi des consignes .

Le Parti socialiste, s'il n'a pas fait le choix de censurer aujourd'hui, explique ne pas donner de blanc-seing au gouvernement pour autant. D'autres exigences viendront point par point, si bien qu'une motion de censure peut revenir à tout moment. Rien ne garantit donc qu'un budget soit voté avant la fin de l'année. Parmi les mesures qui pourraient amener à un blocage : celles concernant l'assurance maladie, ou celles sur la taxation des plus riches.

Pendant ce temps, au RN, on croit toujours à une dissolution. C dans l'air a suivi Emmanuel Blairy, député du Pas-de-Calais, qui arpente sa circonscription à la rencontre des électeurs. Une campagne permanente, un moyen de se préparer en cas de législatives anticipées.

Le budget à venir permettra-t-il de financer encore le dispositif « Territoires zéro chômeur » expérimenté dans 75 territoires ? Cet outil permet d’apporter une réponse au personnes éloignées de l’emploi en les embauchant en contrat à durée indéterminée dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire. C dans l'air est allé dans l'une d'elles, à Bléré, en Indre-et-Loire.

Alors, Sébastien Lecornu arrivera-t-il à faire passer son budget ? Comment le RN se prépare-t-il à d'éventuelles élections ? Comment fonctionnent les « Territoires zéro chômeur » ?

