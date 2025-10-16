"C à vous" jeudi 16 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 16 octobre 2025 dans l'émission :
19:00 C à vous
Censure : le gouvernement Lecornu sauvé par la suspension de la réforme des retraites
Pascal Perrineau, politologue.
Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT.
Bruce Toussaint rend hommage à sa cousine assassinée
Bruce Toussaint, pour son livre « Dites-lui que je pense à elle », disponible en librairie aux éditions Stock.
20:00 C à vous, la suite
Justine Lévy pour le livre « Une drôle de peine », aux éditions Stock.
Nadiya pour sa tournée « Et c’est reparti tour », dès le 18 décembre 2026
Laurie Peret pour son spectacle « À bientôt quelque part » en tournée dans toute la France
Dans la cuisine de C à vous
Nabil Zemmouri, chef de cuisine.