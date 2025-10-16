recherche
"C à vous" jeudi 16 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 16 octobre 2025 245
"C à vous" jeudi 16 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 16 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 16 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Censure : le gouvernement Lecornu sauvé par la suspension de la réforme des retraites

Pascal Perrineau, politologue.

Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT.

Bruce Toussaint rend hommage à sa cousine assassinée

Bruce Toussaint, pour son livre « Dites-lui que je pense à elle », disponible en librairie aux éditions Stock.

20:00 C à vous, la suite

Justine Lévy pour le livre « Une drôle de peine », aux éditions Stock.

Nadiya pour sa tournée « Et c’est reparti tour », dès le 18 décembre 2026

Laurie Peret pour son spectacle « À bientôt quelque part » en tournée dans toute la France

Dans la cuisine de C à vous

Nabil Zemmouri, chef de cuisine.

Dernière modification le jeudi, 16 octobre 2025 17:15
Suivez nous...