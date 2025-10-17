recherche
"Chroniques criminelles" : Le meurtre des époux Muller sur TFX samedi 18 octobre 2025

vendredi 17 octobre 2025
"Chroniques criminelles" : Le meurtre des époux Muller sur TFX samedi 18 octobre 2025

Samedi 18 octobre 2025 à 21:05, TMC rediffusera le numéro du magazine “Chroniques Criminelles” qui revient sur le meurtre des époux Muller : « Petits meurtres entre voisins ? ».

Deux corps sans vie, lardés de coups de couteaux et baignant dans une mare de sang. C’est la scène d’horreur que découvre Margaux Muller, le 15 décembre 2019, en pénétrant dans la chambre de ses parents.

Qui leur en voulait ? Pourquoi une telle mise en scène ?

Il n’y a pas vraiment de mobile et peu d’indices exploitables. Alors l’enquête piétine. Mais pendant des années, Margaux et sa sœur Natacha, vont se battre pour découvrir ce qu’il s’est passé.

Lorsque la vérité finit par éclater, c’est la stupeur. Car les apparences sont souvent trompeuses…

vendredi, 17 octobre 2025
Publié dans Magazines, Samedi
