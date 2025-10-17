"C dans l'air" vendredi 17 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Salhia Brakhlia sur France 5

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce vendredi 17 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 17 octobre 2025, Salhia Brakhlia reçoit Laurence Haim, journaliste spécialiste des États-Unis, réalisatrice du documentaire "Trump, Dieu et les siens", disponible sur France.tv.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu à la Maison Blanche aujourd'hui, pour la troisième fois depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier. Il aura fort à faire pour convaincre le président américain de livrer à l'Ukraine des missiles Tomahawk, alors que le président américain et Vladimir Poutine viennent de relancer leur dialogue. Lors de leur première entrevue en février, Donald Trump avait asséné brutalement à Volodymyr Zelensky qu'il n'avait "pas les cartes en main". La seconde, en août, avait été beaucoup plus cordiale.

Suite à un entretien téléphonique, hier, avec Vladimir Poutine, Donald Trump a annoncé qu'il le rencontrera "dans les deux prochaines semaines". Sur son réseau Truth Social, Donald Trump il a jugé "très productif" son échange avec le président russe. "Nous voyons déjà que Moscou se précipite pour reprendre le dialogue dès qu'ils entendent parler de Tomahawk", a de son côté commenté sur X Volodymyr Zelensky, à son arrivée jeudi à Washington.

Très actif à l'international, Donald Trump est confronté à des mobilisations à l'intérieur du pays. De New York à San Francisco, de Chicago à Atlanta, des millions de manifestants sont une nouvelle fois annoncés à travers les Etats-Unis demain pour protester contre la politique de Donald Trump et "défendre la démocratie" à l'appel du mouvement "No Kings" (Pas de rois).

Laurence Haïm décryptera avec nous la portée de la rencontre du jour entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, et l'annonce d'une future rencontre avec Vladimir Poutine. Elle analysera aussi les mouvements "No Kings", ces protestations contre la politique de Donald Trump, et pour "défendre la démocratie".

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint du Parisien, chef du service police-justice.

Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris, spécialisée dans la défense des femmes et enfants victimes de violences.

Marie Peyraube, journaliste-réalisatrice de Daval, la série

Général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN)

Le thème de l'émission :

Cédric Jubillar condamné : l’intime conviction des jurés



Trente ans de prison. C'est la peine dont a écopé Cédric Jubillar, reconnu coupable du meurtre de sa femme par la cour d'assises du Tarn ce vendredi. « Je tiens à dire que je n'ai absolument rien fait à Delphine », avait pourtant affirmé ce peintre-plaquiste de 38 ans lors de sa dernière prise de parole. La défense a déjà annoncé qu'elle ferait appel. Un nouveau procès devrait ainsi se tenir en 2026 pour le "meurtre aggravé" en décembre 2020 de Delphine Aussaguel, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Hier, les avocats de Cédric Jubillar avaient affirmé leur "intime conviction" de l'innocence de Jubillar, et tenté de rappeler les principes de prudence et de présomption d’innocence dans de telles affaires. Ils ont notamment souligné que rien, selon l'enquête, n'a permis de mettre en évidence l'existence d'une scène de crime. Les jurés ont donc du décider du sort de l'accusé sans preuves, mais avec des indices graves, et leur propre conviction.

Cette affaire, très médiatisée, rappelle sur plusieurs points celle de Jonathann Daval. Celui-ci purge actuellement une peine de vingt-ans de prison pour le meurtre de son épouse, étranglée en octobre 2017 à leur domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône) puis brûlée le lendemain dans un bois. Pendant trois mois, l'informaticien avait montré le visage d'un veuf éploré avant de finalement avouer le meurtre.

Comment se reconstruisent les proches lorsqu'un féminicide détruit une famille ? Pour en parler, C dans l'air est allé à la rencontre de Vanessa Vazard, dont la mère a été tuée par son père en 2011. Avec le décès de sa mère et l'emprisonnement de son père, c'est elle qui a été désignée tutrice de ses quatre frère et sœurs mineurs, sans évaluation des besoins ou des ressources du foyer.

Alors, que retenir du procès de Cédric Jubillar ? Quelles sont les similitudes avec l'affaire Daval ? Comment venir en aide aux orphelins des féminicides ?

