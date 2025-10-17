"28 minutes" vendredi 17 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 17 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Blanche Leridon, directrice éditoriale de l’Institut Montaigne.

Jean Quatremer, correspondant européen de Libération.

Rokhaya Diallo, journaliste, autrice et réalisatrice.

Kak, dessinateur de presse.

Actions clandestines de la CIA au Venezuela : le retour de l’impérialisme américain ?

Depuis septembre, au moins 27 Vénézuéliens ont été tués par des frappes de l’armée américaine dans les eaux internationales. Donald Trump affirme lutter contre le narcotrafic, mais le Venezuela redoute et se prépare à une invasion américaine. Mercredi, le président américain a dit "envisager" des frappes terrestres contre des cartels vénézuéliens.

La France va-t-elle redevenir une démocratie parlementaire ?

"Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez." Cette phrase, Sébastien Lecornu l’a répétée six fois au cours de son discours de politique générale. Une anaphore pour délivrer un message : le premier ministre promet de laisser la main aux députés et aux sénateurs. Est-ce le retour de la démocratie parlementaire ?

Renaud Dély reçoit Taous Merakchi, qui publie "Monstrueuse" aux éditions La ville brûle. Fanatique absolue de monstres et d'horreur, l'autrice s'immerge dans le monde du terrifiant au travers de son histoire personnelle.

Les motions de censure déposées par LFI et le RN contre le gouvernement Lecornu ont été rejetées, le 16 octobre. Pour Olivier Faure, tout "progrès pour les travailleurs" est bon à prendre. Pour Mathilde Panot, le PS, qui ne les a pas votées, porte une "responsabilité historique". C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

La star américaine Kim Kardashian a lancé cette semaine des culottes en faux poils pubiens. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur les otages israéliens et prisonniers palestiniens libérés, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par nos invités, ainsi que le "Monde des choses" de David Castello-Lopes : attention, il va faire froid !