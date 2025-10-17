recherche
"C à vous" vendredi 17 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 17 octobre 2025
"C à vous" vendredi 17 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 17 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 17 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Dette sociale : le secret de famille de la France

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, auteur du livre « La dette sociale de la France. 1974-2024 ».

Cédric Jubillar condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme Delphine

Mourad Battikh, avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubillar.

Cécile Ollivier, grand reporter police-justice au magazine ELLE.

20:00 C à vous, la suite

José Garcia pour le documentaire « Sur la terre des dinosaures ».

Manu Payet pour le spectacle « Emmanuel 2 » et l’émission « Studio Payet », sur France Inter.

Oxmo Puccino et MC Solaar pour leur album « La hauteur de la Lune ».

Dans la cuisine de C à vous

Nabil Zemmouri, chef de cuisine.

Dernière modification le vendredi, 17 octobre 2025 17:15
Suivez nous...