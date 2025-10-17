Isabelle Huppert invitée du Portrait de la Semaine de "Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1

Dimanche 19 octobre 2025 à 19:30 sur TF1, Isabelle Huppert sera l'invitée du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit".

Icône du Cinéma, elle a tourné avec les plus grands réalisateurs français et étrangers. Sautet, Tavernier, Chabrol, Pialat, Blier ou Téchiné, Haneke, Verhoeven… et bien d’autres. Deux Prix d’interprétation à Cannes, deux César, un Molière d’Honneur, un Golden Globe, un BAFTA… Sacrée à la Mostra de Venise, au festival de Berlin, de Moscou, de Locarno et de Shanghai… Le New York Times l'a élue « meilleure actrice du XXIè siècle ».

Aujourd’hui, elle est à l’affiche de « La Femme la plus riche du monde » inspirée de Liliane Bettencourt, propriétaire du groupe L'Oréal. Ce n’est pas sans faire écho à l’actualité. À l’heure où le gouvernement peine à boucler son Budget, et où la gauche lui demande de plus imposer les grosses fortunes. Elle partage cette exigence.

Elle est sans doute l’actrice qui a su créer le mur le plus étanche autour de sa vie privée. On sait quand même qu’elle a trois enfants, tous évoluant dans le Cinéma. Un sens de la famille hérité de son enfance.



Isabelle Huppert à l’affiche de « La Femme la plus riche du monde » de Thierry Kliffa, en salle le 29 octobre, est « Le Portrait de la Semaine » dimanche à 19:30 sur TF1 dans "Sept à Huit".