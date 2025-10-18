recherche
"Les carnets de Julie" en Corse à revoir sur NOVO 19 dimanche 19 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 117
Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera deux numéros des "Carnets de Julie" dans lesquels Julie Andrieu nous emmène en Corse, entre terre et mer.

Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous allons partager avec Julie Andrieu  qui va sillonner les routes de France.

Julie parcourt le sud de la Corse pour découvrir le patrimoine bâti et artisanal, les sites préservés, les bonnes recettes du terroir. Son voyage s'articule autour du littoral, près de Bonifacio, et au cœur de l'Alta Rocca.

Au programme : partie de pêche autour des bouches de Bonifacio, marche au plateau du Coscione à la découverte de cochons et vaches sauvages, rencontre avec un berger et une famille qui cuisine des produits du terroir comme aucune autre, visite de la dernière coutellerie corse qui fait encore les lames.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 13:04
Publié dans Magazines, Dimanche
