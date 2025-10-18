"Faites entrer l'accusé" : Véronique Pierret et Emilie Viseur, les ex-pertes, dimanche 19 octobre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 19 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro de la 25ème saison de "Faites entrer l'accusé" : « Véronique Pierret et Emilie Viseur, les ex-pertes ».

"Faites entrer l’accusé", depuis vingt-cinq ans, raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises. Dorénavant sur RMC Découverte, 16 épisodes inédits viendront enrichir cette nouvelle saison.

Christophe Delay et Dominique Rizet vous plongent au cœur des dossiers qui ont marqué l’actualité judiciaire française de ces dernières années, des faits jusqu’au dernier procès. Du dossier Bacot à celui de Rasmouk en passant par d’autres intrigues policières moins médiatisées, le duo vous emmène dans les coulisses de la vie judiciaire.

Véronique Pierret et Emilie Viseur, les ex-pertes

Deux crimes, commis à 40 km de distance et à 24 heures d'intervalle, selon des modes opératoires différents, sur des hommes qui ne se connaissaient pas : difficile d'imaginer que les deux affaires puissent avoir un point commun ! C'est pourtant bien ce que les services de police et de gendarmerie chargés de ces deux enquêtes ont découvert.

José Barreyre avait 47 ans lorsqu'il a été tué, devant chez lui, d'une balle en pleine tête. Tatoué de la tête aux pieds, l'homme ne passait pas inaperçu à Laon où il tenait un salon de tatouage ! Dominique Laplace, lui, se passionnait pour les pièces de monnaie antiques qu'il traquait inlassablement dans les champs avec sa poêle à métaux ! A 45 ans, lui aussi, il a été tué chez lui. Mais d'un coup de couteau en plein coeur.

Deux mystères, dont la clé se cache dans les trois petites lettres que José Barreyre a eu le temps de dicter aux policiers de Laon, dans un dernier souffle de vie : E, M, L... E,M,L comme Emilie ? Son ex petite amie avec laquelle il se bat pour la garde d'un enfant ? Emilie Viseur, que la gendarmerie d'Amiens a placé sur écoutes dans le cadre de l'affaire Laplace ?

C'est un pacte que les enquêteurs vont découvrir sous ces deux crimes. Le pacte vengeur que deux femmes ont passé entre elles et qui relie Emilie Viseur et Véronique Pierret à un homme, Mallory Kubel, qui n'aurait jamais dû se retrouver mêlé à leurs affaires.

En août 2014, le suspect s'est suicidé à la maison d'arrêt de Laon. En novembre 2016, ses comparses, Véronique Pierret et Emilie Viseur ont, elles, été condamnées à 20 et 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises de l'Aisne.