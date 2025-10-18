"C dans l'air" samedi 18 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Salhia Brakhlia sur France 5

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce samedi 18 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

C dans l'air reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 18 octobre 2025, Salhia Brakhlia reçoit François-Xavier Ménage, grand reporter pour TF1. Il publie "Les Oubliés, Enquête aux racines de la colère française" aux éditions Robert Laffont.

Au cours de ses quatre années de reportage dans "des territoires délaissés, voire méprisés" de la République, François-Xavier Ménage est allé à la rencontre de celles et ceux qu'il nomme les "oubliés".

Ils sont travailleurs pauvres, infirmières, agriculteurs, conducteurs de bus, parents solos, maires... Tous se sentent abandonnés par l'Etat. Pourtant ils sont nombreux à se mobiliser. Un engagement à toute épreuve, dans des conditions toujours plus précaires et la plupart du temps sans aucune reconnaissance.

Un quart des 350 000 sans-abris en France sont en fait des travailleurs pauvres. Dans les déserts médicaux, des infirmières qui soignent bénévolement leurs patients. Les exemples sont nombreux. De quoi nourrir une colère qui ne cesse de s'exacerber, dans un contexte politique chaotique et avec une crise économique grandissante. François-Xavier Ménage nous parlera des racines de cette colère silencieuse.

Des initiatives continuent pourtant d'émerger et la solidarité subsiste. Mais pour combien de temps encore ? Certains de ces "oubliés" finissent par jeter l'éponge...

François-Xavier Ménage nous expliquera qui sont ces "oubliés" qui se mobilisent chaque jour dans des conditions toujours plus précaires.

17:45 "C dans l'air"

Salhia Brakhlia décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste FranceinfoTV, spécialiste des questions internationales.

Corentin Sellin, spécialiste des États-Unis.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatie au Figaro.

Kéthévane Gorjestani, chroniqueuse internationale à France 24.

Le thème de l'émission :

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky repart bredouille de son voyage américain. En visite hier à Washington, il espérait obtenir de Donald Trump des missiles de longue portée Tomahawk pour lutter plus efficacement contre la Russie. Mais le président des Etats-Unis lui a opposé une fin de non-recevoir et a exhorté Kiev et Moscou à trouver un accord pour mettre fin à la guerre.

Le locataire de la Maison-Blanche a en effet clairement indiqué que sa priorité était désormais la diplomatie, et craint que la fourniture de Tomahawk ne puisse la compromettre. Auréolé par la réussite de la première phase de son plan à Gaza, Donald Trump ambitionne la réalisation d’un scénario similaire en Ukraine. Cette pause dans son soutien à l’Ukraine représente un revers pour Zelensky, qui espérait des engagements concrets de la première puissance mondiale.



Si le président américain souhaite la paix en Ukraine, il mène des opérations militaires dans la mer des Caraïbes. Depuis septembre, plusieurs bateaux sont pris pour cible par l’armée américaine au large du Vénézuela. Pour justifier ces frappes, Washington accuse ces embarcations d’être celles de narcotrafiquants important de la drogue sur le sol américain. Ces opérations ont fait plusieurs dizaines de morts et soulèvent des questions quant à leur légalité.

Le président du Vénézuela Nicolas Maduro dénonce le mépris du droit international par les Etats-Unis. Pour Trump, tout semble permis, au nom de la lutte contre le narcotrafic mais aussi de celle contre l’immigration illégale dans son pays.

Le locataire de la Maison-Blanche bafoue les règles en vigueur, y compris sur son propre sol. Pour mener à bien sa promesse d’expulsions par millions, les arrestations sont massives dans de nombreuses villes américaines. Les migrants hispaniques sont particulièrement visés. Certains sont interpellés jusque sur leurs lieux de travail.

Quand des villes tentent de s’opposer à sa politique, Donald Trump n’hésite pas à envoyer la Garde nationale. Et lorsque la justice le désavoue sur bienfondé juridique de son action, le milliardaire ne baisse pas les bras. Il menace désormais Boston et Los Angeles de se voir retirer l’accueil de la Coupe du Monde de football l’an prochain si ces municipalités faisaient, selon lui, “du mauvais travail”.



Les migrants ne sont pas la seule population ciblée par le président américain. Les personnes transgenres sont, elles aussi, dans son viseur. Une équipe de C dans l’air a rencontré Myles et Michaela, un jeune couple du Michigan. Myles était une femme, et a transitionné à l’âge de 23 ans pour devenir un homme. Le couple raconte son quotidien, dans la peur, au fil des attaques répétées depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Myles et Michaela envisagent de quitter le pays si la pression devient trop forte. Pour l’heure, ils essaient de ne pas trop penser au lendemain.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.